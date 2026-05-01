Додано: Вів 12 тра, 2026 21:51
M-Audio написав: Faceless написав:
M-Audio написав:Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації.
Та приблизно такі самі дії, які виконує патрульна поліція, коли виписує штрафи за порушення ПДД. Нічого особливого тут немає
Та я ж не кажу, що там щось дуже особливе, хоча відмінності від штрафу за порушення ПДР всеж суттєві. Я кажу, що держава цього не виконує, а те, що вона виконує - не є законним.
я не думаю, що вас здивує той факт, що штрафи у військкоматі були завжди (за не став на облік чи несвоєчасно став, за теж неоновлення особових даних при їх зміні (зміни в сімейному стані (одруження, діти), зміна місця проживання)), але хто б то все робив
, максимум ставали на облік і то тому, що були нюанси з пропискою та/чи працевлаштуванням. всі забили, і військкомати в тч. але формально вони були. чому вас це дивує зараз, не зрозуміло.
так само я не думаю, що вас здивує той факт, що в україні чимало установ (не силових) має право накладати штрафи за певні адмінпорушення на громадян - і та ж міграційна служба з відсутність прописки (реєстрації), за невклеєне відповідне фото в паспорт, і ще купа різних контор - і за порушення еконорм, і будівельних норм, і хз за ще що там. навіть в себе в дворі дерево ви не маєте права самовільно зрізати, інакше штраф. і вас все це не дивує. чому тоді вас дивує саме тцк?
Hotab
Додано: Вів 12 тра, 2026 22:20
wild.tomcat написав:
міграційна служба з відсутність прописки (реєстрації), за невклеєне відповідне фото в паспорт, і ще купа різних контор - і за порушення еконорм, і будівельних норм, і хз за ще що там. навіть в себе в дворі дерево ви не маєте права самовільно зрізати, інакше штраф. і вас все це не дивує. чому тоді вас дивує саме тцк?
Тому що ті всі або штрафи ніякі не накладають, а якщо накладають, то роблять це принаймні в присутності людини (яка-ніяка але імітація розгляду справи). І тільки ТЦК ІМІТУЄ процес накладення штрафу без розгляду, за відсутності обвинуваченого, не інформуючи його належним чином, і не оформлюючи його юридично (інакше ці штрафи передавали б до виконавчої служби, а цього не відбувається). Тобто фактично ТЦК робить підробку. От знаєте як Приватбанк свого часу кидав до поштових скриньок боржників такі собі "судові рішення про стягнення боргу", звісно ж не чинні і не існуючі в природі. ТЦК фактично робить те саме, ще раз наголошую, маючи ЗАКОННИЙ шлях притягнення громадян до відповідальності, але свідомо його ігноруючи. На мою думку, з боку держави немає нічого гіршого по відношенню до громадянина, ніж свідоме невиконання нею своїх же законів. Закони і так в руках держави, вони і так виписані на її користь, їх можна навіть переписати, якщо і цього мало, монобільшість же. Але ж ні, все одно вони будуть йти своїм шляхом тільки тому, що це схвалено державою, і їм за це нічого не буде. І ця держава потім чомусь обурюється, що громадяни теж йдуть своїм шляхом, в тому числі через Тису, замість щоб виконувати вимоги законодавства.
До речі такий "фрівольний" спосіб накладання штрафів дуже притаманний саме західному суспільству, особливо в США, але й в Європі теж. Там теж оштрафувати може майже будь-хто, взагалі без владних повноважень, і якщо повідомлять, а не одразу передадуть колекторам, то це вже першокласний сервіс.
Додано: Вів 12 тра, 2026 22:28
Frant написав:
" Доброволець з Норвегії, який приєднався до штурмового підрозділу «Примари» 63 бригади, щиро не розуміє, чому Україну захищають далеко не всі українці."
як довго він приєднався?
не всі, це про "ненавчених" чи "нетойвосних"?
Це зелений богомол якому дружина виганяючи з дому недогризла голову і тепер відклеєна сітківка.
Додано: Вів 12 тра, 2026 22:38
M-Audio написав:
і не оформлюючи його юридично (інакше ці штрафи передавали б до виконавчої служби, а цього не відбувається
).
Кто вам такое сказал?
Еще как передают. В результате чего штраф удваивается
Додано: Вів 12 тра, 2026 22:44
Можете привести пример публикации, где человеку со "штрафом ТЦК в резерве+" (и только с ним, без дополнительных взаимодействий) прилетело от исполнительной службы? Я не настаиваю, может действительно бывает и такое, но мне интересно было бы посмотреть детали такого дела.
Додано: Вів 12 тра, 2026 23:22
реальный случай: тцк отправил повестку без указания № квартиры. Почтальйон ее, ессно, не смог вручить и вернул назад неврученной. Те вынесли постанову без участия потерпевшего и направили ее на исполнение. Штраф - удвоили + 10%. Об этом потерпевший узнал лишь по заблокированным счетам, с пропуском сроков. Дело - на повторном рассмотрении (аппеляция - признала пропуск срока на обжалование уважительным и направила на повторное рассмотрение по сути).
