Додано: Вів 12 тра, 2026 22:38
M-Audio написав:
і не оформлюючи його юридично (інакше ці штрафи передавали б до виконавчої служби, а цього не відбувається
).
Кто вам такое сказал?
Еще как передают. В результате чего штраф удваивается
-
TUR
-
-
Додано: Вів 12 тра, 2026 22:44
Можете привести пример публикации, где человеку со "штрафом ТЦК в резерве+" (и только с ним, без дополнительных взаимодействий) прилетело от исполнительной службы? Я не настаиваю, может действительно бывает и такое, но мне интересно было бы посмотреть детали такого дела.
Додано: Вів 12 тра, 2026 23:22
реальный случай: тцк отправил повестку без указания № квартиры. Почтальйон ее, ессно, не смог вручить и вернул назад неврученной. Те вынесли постанову без участия потерпевшего и направили ее на исполнение. Штраф - удвоили + 10%. Об этом потерпевший узнал лишь по заблокированным счетам, с пропуском сроков. Дело - на повторном рассмотрении (аппеляция - признала пропуск срока на обжалование уважительным и направила на повторное рассмотрение по сути).
Додано: Вів 12 тра, 2026 23:54
rjkz написав:
А если нет счета в украинском банке, что делать?
- Что Вы будете делать, если выиграете миллион?
- Ничего.
- Но почему?
- А зачем?
(с)
Додано: Сер 13 тра, 2026 04:28
Frant написав:
Проте чотири квартири в Києві - залишив за собою.
Тобто право власності і отримання прибутків - наш ухилянт залишив за собою.
А від обов'язків обороняти свою територію і свою нерухомість - відмовився.
В Ізраїлі і США, що би зробили з такими бігунцями? Скільки років тюрми їм світить?
Ничего.
В США армия добровольная как и нацгвардия,там нет призыва.
В Израиле если человек уезжая из страны и теряя резидентство снимается с всех учетов - налогового,госстрахования и военного ,то он больше не подлежит призыву в милуим ( службу в запасе которая составляет основную часть израильской армии т.к. кадровый состав там очень небольшая часть армии).
Более того,попав в армию в боевые войска в время боевых действий у военнослужащего спрашивают хочет ли он идти в бой.
Такое я видел в лживом российском фильме Феди Бондарчука про Афганистан " 9 рота".
Да,израильтяне давно не живущие в стране при начале войны приезжают воевать за нее,но это добровольцы как и те,кто будучи старше 45 лет и в звании не выше майора тоже освобождены от призыва из запаса.
там законодавці головою думають
Ничего.
В США армия добровольная как и нацгвардия,там нет призыва.
В Израиле если человек уезжая из страны и теряя резидентство снимается с всех учетов - налогового,госстрахования и военного ,то он больше не подлежит призыву в милуим ( службу в запасе которая составляет основную часть израильской армии т.к. кадровый состав там очень небольшая часть армии).
Более того,попав в армию в боевые войска в время боевых действий у военнослужащего спрашивают хочет ли он идти в бой.
Такое я видел в лживом российском фильме Феди Бондарчука про Афганистан " 9 рота".
Да,израильтяне давно не живущие в стране при начале войны приезжают воевать за нее,но это добровольцы как и те,кто будучи старше 45 лет
и в звании не выше майора тоже освобождены от призыва из запаса.
там законодавці головою думають
Додано: Сер 13 тра, 2026 06:48
там законодавці головою думають
Другое отношение к стране основанное на другой истории.
Во-первых, правительство всё-таки хоть имеет народ,но не так нагло как в Украине - особенно это видно по отношению к старикам.
Во-вторых ,евреи в отличие от украинцев понимают,что если не будет Израиля ,то рано или поздно их опять поведут в газовые камеры,причем судя по разгулу антисемитизма в мире сейчас это может случится очень быстро.
Хотя,конечно,и тут отношение и к армии,и к государству меняется не в лучшую сторону. Политиков и депутатов ненавидят как и в Украине
Додано: Сер 13 тра, 2026 07:28
Публікації не приведу, але арешт банківських рахунків робить виконавча, і є знайомі в яких так було
