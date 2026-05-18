На цій гілці зараз припинилися спроби вчити інші народи світу жити «правильно», а то прямо тема номер 1 була. Всі намагалися вчити піндосів будувати окремі - на кожну родину - 2-о поверхові будинки, будувати залізобетонні споруди, вчити інвестувати, вчити відпочивати, вчити носити окуляри, вчити чужих дітей вчитися - коротше - вчити народи інших країн як їм жити.



В цьому контексті наші українці у Франції вчора намагалися пояснити французам значення слів, які скоро будуть в Україні головними словами закону, який регулює святу в інших країнах річ під назвою «власність» (Private property):

- «посідач»;

- «панування».

Я вважаю себе носієм української мови, але тут був просто посоромлений: якось раніше таких слів не чув або ніде не вживав і не зустрічав.



Як пояснити французу, що таке «панування»?

Це в новому Житловому кодексі України так буде називатися те, що раніше було власністю, наприклад квартири, будинку, земельної ділянки.

Навіть Словник української мови не знає, що сказати та наводить таку скромну інтерпретацію:

ПАНУВАННЯ, я, с. 1. Дія за знач. панувати.



І все. Ось так: «Дія за знач. панування».



З цим у Франції така особливість:

- не можна заходити в будь-який ліс, якщо немає великого оголошення про те, що це доступний муніципальний ліс з зоною відпочинку; відповідно не можна спробувати збирати гриби чи квіти;

- не можна йти пішки або їхати по дорозі, якщо ця дорога точно не належить вам особисто або є повідомлення про те, що це ж загальнодоступна дорога; тут така цікава особливість: на відміну від України, де люди володіють земельними ділянками в 4, 6, рідко в 10 соток, тут приватні садиби мають площу по 30, 50, 100 і навіть зараз в продажу одна садиба - 130 соток (1,3 га!). Це не лани з картоплею. Це не «земельний пай». Це площа земельної ділянки, на якій розташований приватний будинок родини власника. Це газони, дерева, кущі, можливим є невеликий ліс. Так ось, ніхто не має права звернути з траси/основної дороги в бік такого маєтку: приватна власність!!!.

Неподалік від мене мешкає одинока жінка, якій років 80. Мешкає вона в маєтку, який здалеку нагадує палац з баштами та гостроконечними шпилями серед дерев. Бабуся швидко їздить на авто(!), зупиняється, якщо бачить, як ми із жінкою гуляємо на вечірньому променаді (4-6 км пішки), запрошує на якість урочисті події (наприклад на Різдво Христове в церкву), або на зустріч мера міста з мешканцями. Так я особисто просив дозволу прийти подивитися на її «шато»/палац. Сміялася, що я називаю її будинок «Шато». Дозволила. Саме тому і тільки після цього (!) ми звернули з основної дороги в бік її оселі і пішли пішки. По дорозі були дуби, яким по 200-300 років, невеличке озерце із декоративними скульптурами (доволі на жаль занедбане), потім відкрився палац. Частина палацу була зруйнована мабуть 100 чи 200 років тому (палац 1750 року!!!), але інша частина палацу була зовсім цілою, великою, мала два поверхи з балконами, доволі добре доглянута. Стан цілком житловий. До палацу прибудований великий господарчий комплекс з 5-ма (!) деревʼяними воротами - мабуть, колись були гаражі або стайні. Але більше всього здивував велетенський плавальний басейн, наповнений чистісінькою водою. Басейн завдовжки метрів 20 або 25, шириною десь 10 м. Так ось: власниця запрошувала в спеку прийти поплавати і пізніше наші люди, які з нею знайомі, сказали, що вона в ньому плаває сама (!) і регулярно (!).

Хм, реальне «панування», панове.

Для такої пані та ще б молодого рукастого працьовитого козака…



Це вам про панування… французькою «Domination». Важко було мені французам розтлумачити, що в Україні це Domination буде відноситися до земельної ділянки в 4 (чотири) сотки, на якій розташований зліплений з Бог знає чого 2-о поверховий будинок незрозумілої форми та вигляду, в якому «панує» мій одногрупник після того, як син виселив його з батьківської 3-к квартири житловою площею в 39 кв.м у віддаленому мікрорайоні міста. Син панує в тій «чешці» (на французьку перевести неможливо).



Друге цікаве слово «Посідач» більше нагадує мені слова «Доповідач», «дописувач»:

ПОСІДАЧ, а, ч., заст. Власник, володар кого-, чого-небудь.

Тепер цим словом буле іменуватися така людина, яка в Іспанії має конкретну палац «Окупас».

Тобто людина, яка без жодних на те підстав стерлася в чужу дату та там живе просто тому що там захотілося жити. Господар! За законом! «Господар» - то звучить гордо, окупас аж тулуб вигнув та носа задер до неба…



Дивні часи. Чи дивні закони. Чи дивні люди…

Французькою зовсім неможливо перевести. Всі, з ким спілкуюся, в повному тупіку.

Словник смартфона переводить так: «Посідач» - «La baby-sitter».

Хороший собі “baby”. В смислі “sitter”…



Панове, давайте домовимося: не вчити різні народи інших країн світу жити так, як звикли жити ви.

Вас не розуміють. І ніколи не зрозуміють. akurt

akurt

