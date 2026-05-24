Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 24 тра, 2026 06:32
won написав:
Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.
По поводу Канады что-то можно обсуждать, про Латинскую Америку могу сказать чуть меньше чем ничего, ибо ни родственников ни родственников родственников ни даже знакомых там не имею, а видосы на Ютубе не смотрел.
Хотя нет, вру. Семья знакомой моей жены живет сейчас в Перу, но мы не общались уже больше 10 лет, поэтому сказать нечего, а выдумывать - тут есть другие персонажи. По крайней мере кто-то научившись пользоваться Ютубом, может посмотреть несколько видосов и разродиться повестью печальней всех насвете начинающуюся словами Ньюс фром...
rjkz
Додано: Нед 24 тра, 2026 06:42
За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:
Мінуси:
- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).
- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.
- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.
- відсутність ГТ і рейкового транспорту.
- шмаль і наркомани.
Плюси
- швидка легалізація.
- не буде війни
- англійська мова
- мігранстька країна.
Короче узагальнюючи - бідна версія США.
К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек, где, подозреваю (ибо не знаю достоверно на своем опыте), намного меньше индусов, ввиду того, что в Индии исторически сложилось так, что Инглиш - второй государственный, а Франсе не было шанса таковым стать.
Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.
В остальном - согласен.
Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша. Если-бы в свое время я знал о таком, то может и не штурмовал до 18 часов в сутки Инглиш
, но что не случается, все к лучшему.
rjkz
Додано: Нед 24 тра, 2026 07:25
А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.
Для віддаленої роботи вони не конкуренти. З цього ж і витікає другий плюс - раз бідна версія, то багато чого буде дешевше, тож, мабуть, можна навіть взагалі не міняти роботу при переїзді туди з Європи/України? Це і ЛатАм, наскільки я розумію, стосується. Це плюс.
Легалізація аж до громадянства точно не цікавить. Максимум - пмж, або постійний внж. Громадянство краще не отримувати в країні, в якій реально збираєшся жити.
В критеріях відбору - сорі, що одразу не уточнено - лише англомовні провінції/території. Нам сепаратизм не потрібен.
Природа - це супер. І не обов'язково холодно - можна жити на 50-55 паралелі, де досить прийнятна погода. Південь Манітоби, Саскачевану. Або - піти в ліси трохи північніше тут же, але все-таки не дуже далеко на північ. Зате - без такого шаленого потоку людей.
Буде щось типу як Швейцарія, тільки по грошам доступніше для повсякдення.
За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену?
won
Додано: Нед 24 тра, 2026 08:11
rjkz написав:
...которые разработали очень остроумные конструктивные и объемно-планировочные решения , позволяющие не только минимизировать воздействие ветровой нагрузки интенсивности "ураган", но и, как ни удивительно, наводнениям. Я видел на Ютубе, то есть ни я в живую ни мои родственники ни родственники родственников ни даже просто знакомые, дома, скругленной архитектуры в прибрежной зоне (как правило - флад зона), которые ввиду скругленных форм хорошо противостоят ветрам, а вода проходит буквально сквозь них и так-же отступает.
Не знаю каким образом осуществляется пропуск воды,но,скорее всего,в этих домах реализована та же конструктивная идея что и при строительстве Будж Халифа пришедшая из парусного спорта. К центральному ядру примыкают три спиралевидные крыла гасящие ветровые воздействия,а внутри здания есть и динамические гасители колебаний которыми я занимался в аспирантуре и в полной мере они реализованы в Тайбей 101 в Тайване хотя гораздо чаще их ставят в радио и телебашнях и один поставили в мече клепаной бабы в Киеве.
Мой руководитель был одним из ведущих специалистов в этой области и под его редакцией вышел справочник по расчету сооружений на динамические нагрузки.
После развала СССР ,естественно, давно этим не занимаюсь ,но интерес из прошлого до сих пор почему-то как и к высоткам остался.
Про каменные здания в США в сравнении с более распространенными сборно-щелевыми деревянными мне рассказала впервые жена которую в конце 90-х в Атланте возили на экскурсию и показали в лесу дом владельца Кока-Колы. Их тогда больше удивило почему он стоял без забора и охраны.
По визам в США.
У израильской одноклассницы по ульпану дочь с мужем и детьми прожив всего полгода в Израиле уехали в США.
На вопрос зачем было сюда для этого приезжать сказала,что уехали по инвесторской визе всего в 100 тысяч баксов из которой сразу купили авто за 20. А из Москвы за такую же визу нужно было заплатить 1 млн.
Но что-то это виза мало им дала или она не все договаривает,но сейчас они боятся выехать на авто даже в соседний город не говоря о полете по стране т к.боятся экстрадиции
shapo
Додано: Нед 24 тра, 2026 09:15
won написав:
За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену?
В тій далекій суворій частині країни півтора року прожив син моєї приятельки. Навіть вона із молодшим сином та мамою своєю прибула. Головна мета: пожити нарешті в раю та головне: правильно «пристріти» молодшого сина, якому на момент прибуття було чи 15, чи 17 років.
Старший син заради возʼєднання родини взяв будинок в оренду.
Мама витримала 3 місяці, мама мами (і ту із собою привезли) витримала 6 місяців та вивезла молодшого онука з Канади. Оптимізм згас швидко.
Старший син подивився на той рай та завербувався в армію Канади «вільнонайманим».
Тобто він в армії, але не солдат, а працівник на різних роботах.
Тобто він вже в континентальній частині Канади мешкає. Безкоштовне житло та зарплатня.
Оцим дуже задоволений.
Після закінчення контракту отримає право навчатися в університеті Канади безкоштовно.
Тобто обпеклася людина суворо, зрозуміла, що діє знаменита приказка:
«И запомни: имя твое «Никто» и зовут тебя «Никак!
»»
та намітив план подальшого ПРАВИЛЬНОГО життя.
З вивченням мови. С освітою. З кваліфікацією.
Ось так.
Будьте обережні.
akurt
