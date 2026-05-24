Там, де я мешкаю зараз, майже вільно пасуться олені (порода невеликих, назву не знаю), косулі (на вихідні дозволено полювати в певні періоди року), фазани, куропатки, зайці. В мене на подвірʼї ховаються від мисливців 1-2 зайці. На них полюють соколи, які чергують на вершині стовпів. Там, де я мешкаю зараз, майже вільно пасуться олені (порода невеликих, назву не знаю), косулі (на вихідні дозволено полювати в певні періоди року), фазани, куропатки, зайці. В мене на подвірʼї ховаються від мисливців 1-2 зайці. На них полюють соколи, які чергують на вершині стовпів.

це з мисливських оповідань Карла-Фрідріха-Ієроніма?

Сусідка їхала - збила випадково оленя, автівка була сильно пошкоджена.



Така ось чергова казка… авто сусідки сильно постраждало, НЕ як у казці.

це вона ще кенгуру не збивала це з мисливських оповідань Карла-Фрідріха-Ієроніма?це вона ще кенгуру не збивала Shaman

В Європі часто випадки ДТП з дикими тваринами. Страховка відповідна повинна буть. Ще розбірки з лісництвом. ДТП з собаками дуже рідко. Water

Повідомлень: 4253 З нами з: 06.03.12

ви розмір 50 га уявляєте? зайці там ще сховаються. а олені - але не дрібні, такі як в Канаді - може зайдуть, але скоріш ні - там же ще будинок на цій території. й оцей фермер - а чим він займається на цих 50 га, окрім "полювання"?

Ви маєте право на свою думку.

Вона звісно, нічим не підкріплена, крім володіння шкільною лінійкою або рулеткою.

Таке диво: твердження вище сьогодні про те, що в Канаді сотні тисяч га землі порожні і можна приїхати - узяти просто так - побудувати з залізобетону хату - не викликало ніяких питань.

Хоча це повна маячня.



А моя інформація, від якої в мене реально щелепа відпала, коли розмовляв з власниками - викликала питання.

Аби ви знали полив тих канадців - колишніх німців - коли я намагався їм пояснити, що половина українців володіють - аж стидно було говорити - 5-ма або 10-ма сотками землі.

Ми довго намагалися перевести сотки в ари або в гектари.

по-перше мільйони укранців володіють паями, які вимірються декілька га - це так, до відома



а чим займається цей фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися



Я у тієї пані не питав, мабуть страхова щось відшкодувала.

Намагаюся ввечері їхати з подвійною увагою.

Тут у всіх у власності - якщо це просто приватна оселя - то 30…100 соток землі.

Зараз в продажу зʼявилася оселя, так там площа ділянки 13 000 соток.

І це не площа ланів під кукурудзу/сою/соняшник, а прибудинкова територія.

В даному випадку з приватним лісом або його часткою.

Ту оселю виставлено на продаж здається за 600 000€.

Тут ще така цікавинка: сама земля при продажу приватної оселі майже немає ціни. Тобто цінується сам будинок площею в 100…200 кв.м.

А земельна ділянка - як додаткова опція.

Це дивно, але саме так.

Здавалося б: продай частину та хтось щось побудує. Ні: так не роблять!

Землю може виділити - якщо вона є - тільки мерія міста/населеного пункту.

Я питав у двох мерів: сказали, що вільної землі немає.

Вона була. Зникла.



Сусід праворуч - колишній мер міста - був мером 19 (!) років: у нього приватна садиба неймовірних розмірів (дуже великий будинок в 2 поверхи) реально із власним лісом.

Випас коней, на яких гарцюють «амазонки».

За конями доглядають наймані фахівці. Газони косить найманий працівник трактором.



Мій інший сусід справжній працьовитий фермер - точно не знаю, де він реально мешкає (є жінка та двоє дітей) - зараз робить напівкапітальний ремонт свого другого будинку - працьовитий до безтями. Будинок камʼяний, штукатурений, з віконницями. Газони та дерева.

Так ось у нього у власності десятки га (!) пахотноі та ще й поливної (!) землі.

Цей другий його будинок двоповерховий, три обʼємний, із вбудованим гаражем, під черепицею. Він добудував за останній місяць величезні навіси - дуже якісна робота по дереву - з південного боку: зараз чую, як там щось пиляють - працюють люди.

Так ось, в нього є свої комбайни, свої трактори, інша техніка.

По полях або між ними «гасає» на квадроциклі.



Цікаво організовано полив ланів: в нього є власне (!) озеро на вершині пагорба. Перепад висот 160…220 м над рівнем моря (смартфон показав).

Стоїть табличка: PRIVATE.

Він в нього закачує воду з найближчої річки (відстань приблизно 1500 м).

А потім вода по трубах в землі (є виходи - вентилі) коли треба розходиться по його ланам та подається у систему поливу, яка розбризкує воду. Довжина гілки поливочної системи - я не фахівець - мабуть метрів 200, а може і всі 300.

Я не знаю точну площу ланів, якими володіє цей хлопець - йому років 35, але там десятки га під різними культурами. На деякі роботи я бачу він наймає фахівців із власною технікою.

Посіви чередує. Там, де була пшениця в минулому році - зараз кукурудза.

Де була кукурудза - там соя чи соняшник.



Частина його землі - це ліс. Я поруч по дорозі багато разів проходив - але зайти подивитися, чи є гриби - не насмілився: PRIVATE. (!!!)



Якщо бігають олені або косулі, то вони намагаються швидко перебігти від одного такого лісочка до іншого - полями. Тоді ми їх бачимо - часто перед собою по дорозі ліворуч чи праворуч.

Якщо в суботу-неділю - якщо відкрито мисливство на них, або на зайців, - то по периметру зони полювання обовʼязково стоять помічники мисливців в яскравих помаранчових куртках та слідкують, щоби такі телепні, як я, не попали в зону полювання.

Один раз дзвінок у ворота: я вийшов: стоїть заступник голови мисливців - вручив мені подарунки: дичина та ковбаси з дичини.



Так що якщо хтось не бачив у власності ділянки землі та лісу по 50 га, то це не означає, що їх немає.

Посіви чередує. Там, де була пшениця в минулому році - зараз кукурудза.

Де була кукурудза - там соя чи соняшник.

прям український сівообіг прям український сівообіг Shaman

а чим займається цей фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися

Те, що мільйони українців «володіють» - хі-хі- паями, і за «володіння» якими отримують аж по 250 кг зерна за рік за кожен гектар - я прекрасно знаю.

Дійсно селяни набили кишені грошима за кожні 5-10 га, які вони віддали в оренду тим, хто заробляє мільйони.

Мені один такий «володар землі» сказав, що прибутковість у тих, хто реально володіє тими гектарами, складає не менше 500%.

Селянам з того нічого не попадає. Так що то інша «власність».



І ви маєте - рацію - я сплутав вас та іншого пана (Shapo): схожі імена.

Вибачаюсь, свій текст відредагував.



P.S. Цитата: «фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися».

Фермер займається тим, чим я написав: фермерством. Я реально дивуюсь, який працьовитий.

а чим займається цей фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися

Те, що мільйони українців «володіють» - хі-хі- паями, і за «володіння» якими отримують аж по 250 кг зерна за рік за кожен гектар - я прекрасно знаю.

Дійсно селяни набили кишені грошима за кожні 5-10 га, які вони віддали в оренду тим, хто заробляє мільйони.

Мені один такий «володар землі» сказав, що прибутковість у тих, хто реально володіє тими гектарами, складає не менше 500%.

Селянам з того нічого не попадає. Так що то інша «власність».



І ви маєте - рацію - я сплутав вас та іншого пана (Shapo): схожі імена.

Вибачаюсь, свій текст відредагував.



P.S. Цитата: «фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися».

Фермер займається тим, чим я написав: фермерством. Я реально дивуюсь, який працьовитий.

це у вас якого року свіжості інфо? я вже й не чув, коли виплачують зерном - зазвичай грошима - 100-150-200 дол за га.



500% відсотків в сільському господарстві - це вам з друзями вже треба створити клуб розповідальників мисливських історій. немає такої рентабельності. може 1 раз на десять років - коли раптовий стрибок цін. а є роки, коли й в збиток працюють.



