Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3323332433253326 Додано: Нед 24 тра, 2026 22:28 shapo написав: rjkz написав:



1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).

1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).



Это точно.

Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.

На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.

Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.

Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.

Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.

При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.

Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.

Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии. Это точно.Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии.



1. Вы обладаете огромным пулом знакомых по всему миру. Просто Вы этого не осознаете. Стоит в "знакомые" записать всех блогеров на Ютубе и ...вуаля. "Ловкость рук и никакого мошенства" (с).

2. Рискну предположить, что многие системы США и Канады схожи. Тогда, перенеся ситуацию на США, могу сказать, что работая, человек формирует себе сошиал секьюрити пенсию. Это очень очень маленькая сумма. К примеру, мой знакомый (реальный, не из Ютуба) вышел на пенсию после 26 лет работы в строительном магазе. Начинал с грузчика, вышел на пенсию с позиции менеджера. Пенсия 1200 долларов в месяц. При этом, Supplemental Security Income (SSI) , а фактически пособие по бедности для пожилых,около 1 куе в месяц. ЧТобы получать ССай надо отработать 10 лет. Разница в том, что ссай перестают выплачивать после 30 дней нахождения вне США. Заработанную пенсию будут выплачивать в любом случае.

Но чтобы зарабоатть пенсию в США, надо отработать тоже минимум 10 лет, но в расчет будет браться 35 лет. То есть, если человек отработал 10 лет, то сумма его заработка будет растянута на 35 лет при определении пенсии. И этто будет очень-очень мало. Поэтому есть 2 пути. Или зарабатывать себе вторую-третью-...пенсии или потом отказываться от сошиал секьюрити в пользу ссай.

Проблема в том, что для получения ссай все активы не могут превышать 2 куе.

Как по мне, предпочтительней создавать активы, которые будут дополнением к сошиал секьюрити. Благо, в США все условия для этого существуют. 1. Вы обладаете огромным пулом знакомых по всему миру. Просто Вы этого не осознаете. Стоит в "знакомые" записать всех блогеров на Ютубе и ...вуаля."Ловкость рук и никакого мошенства" (с).2. Рискну предположить, что многие системы США и Канады схожи. Тогда, перенеся ситуацию на США, могу сказать, что работая, человек формирует себе сошиал секьюрити пенсию. Это очень очень маленькая сумма. К примеру, мой знакомый (реальный, не из Ютуба) вышел на пенсию после 26 лет работы в строительном магазе. Начинал с грузчика, вышел на пенсию с позиции менеджера. Пенсия 1200 долларов в месяц. При этом, Supplemental Security Income (SSI) , а фактически пособие по бедности для пожилых,около 1 куе в месяц. ЧТобы получать ССай надо отработать 10 лет. Разница в том, что ссай перестают выплачивать после 30 дней нахождения вне США. Заработанную пенсию будут выплачивать в любом случае.Но чтобы зарабоатть пенсию в США, надо отработать тоже минимум 10 лет, но в расчет будет браться 35 лет. То есть, если человек отработал 10 лет, то сумма его заработка будет растянута на 35 лет при определении пенсии. И этто будет очень-очень мало. Поэтому есть 2 пути. Или зарабатывать себе вторую-третью-...пенсии или потом отказываться от сошиал секьюрити в пользу ссай.Проблема в том, что для получения ссай все активы не могут превышать 2 куе.Как по мне, предпочтительней создавать активы, которые будут дополнением к сошиал секьюрити. Благо, в США все условия для этого существуют. rjkz

Повідомлень: 18513 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8910 раз. Подякували: 5651 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 22:30 Faceless написав: shapo написав: rjkz написав:



1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).

1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).



Это точно.

Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.

На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.

Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.

Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.

Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.

При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.

Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.

Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии. Это точно.Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии. Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина) Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина)



НЕ знаю или так в Канаде, но в США так не с пенсами, а с малоимущими.

Секшн 8. Опять-же, критерий малоимущности - не более 2 куе на счету и низкий доход. НЕ знаю или так в Канаде, но в США так не с пенсами, а с малоимущими.Секшн 8. Опять-же, критерий малоимущности - не более 2 куе на счету и низкий доход. rjkz

Повідомлень: 18513 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8910 раз. Подякували: 5651 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 22:32 shapo написав: Faceless написав:

В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто



Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г? Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г?

rent‑geared‑to‑income (RGI)

Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB)

Умови в різних провінціях різні. rent‑geared‑to‑income (RGI)Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB)Умови в різних провінціях різні. Water Повідомлень: 4254 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 22:39 Faceless написав: shapo написав: Faceless написав:

Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина) Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина)



К сожалению,после 24.02.2022 мы с ним разругались и узнать куда он в конце концов приземлился не знаю.

Что касается муниципального или социального как в Израиле жилья,то сомневаюсь что оно положено всем пенсионерам независимо от размеров пенсии.

В Израиле для этого нужно получать не пенсию,а пособие по старости с социальной надбавкой и иметь на банковском счету очень небольшую сумму.

Возможно, в Канаде и другие правила К сожалению,после 24.02.2022 мы с ним разругались и узнать куда он в конце концов приземлился не знаю.Что касается муниципального или социального как в Израиле жилья,то сомневаюсь что оно положено всем пенсионерам независимо от размеров пенсии.В Израиле для этого нужно получать не пенсию,а пособие по старости с социальной надбавкой и иметь на банковском счету очень небольшую сумму.Возможно, в Канаде и другие правила В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто



Вот в этом и ответ - такое жилье предоставляется малоимущим. И в США тоже.

Никто не даст за треть цены пенсу, с пенсионными выплатами в 10+ куе и миллионами на персональных пенсионных аккаунтах. Вот в этом и ответ - такое жилье предоставляется малоимущим. И в США тоже.Никто не даст за треть цены пенсу, с пенсионными выплатами в 10+ куе и миллионами на персональных пенсионных аккаунтах. rjkz

Повідомлень: 18513 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8910 раз. Подякували: 5651 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 22:46 shapo написав: rjkz написав: Кроме того, и Торонто и Ванкувер всегда входят в верхнюю часть топ 10 городов планеты по комфорту проживания.

Но за это надо платить и самую высокую в Канаде цену на недвигу.

Фууух. Кроме того, и Торонто и Ванкувер всегда входят в верхнюю часть топ 10 городов планеты по комфорту проживания.Но за это надо платить и самую высокую в Канаде цену на недвигу.Фууух.



Мой знакомый говорил,что зимой в Торонто довольно холодно и поэтому местные бомжи греются на вентиляционных решётках,там же часто и опорожняются.

Это происходит в центре где больше туристов и можно попрошайничать Мой знакомый говорил,что зимой в Торонто довольно холодно и поэтому местные бомжи греются на вентиляционных решётках,там же часто и опорожняются.Это происходит в центре где больше туристов и можно попрошайничать



Средняя зимняя температура в Торонто -2..-5.

Но могут быть и пики до -20. А из-за влажности (благодаря озеру Онтарио) это будет ощущаться куда холоднее. Но для КАНАДЫ - это тепло.

В НЙ тоже высокая влажность и во время экстремальных холодов в минус 15 градусов дубарь непереносимый. Особенно этой зимой было, еще и очень долго.

В Киеве, в моем детстве и юности, я целыми днями во дворе гонял в хоккей в спортивном костюме при минус 15-20. С раннего утра и до того момента, пока не было видно шайбу. Средняя зимняя температура в Торонто -2..-5.Но могут быть и пики до -20. А из-за влажности (благодаря озеру Онтарио) это будет ощущаться куда холоднее. Но для КАНАДЫ - это тепло.В НЙ тоже высокая влажность и во время экстремальных холодов в минус 15 градусов дубарь непереносимый. Особенно этой зимой было, еще и очень долго.В Киеве, в моем детстве и юности, я целыми днями во дворе гонял в хоккей в спортивном костюме при минус 15-20. С раннего утра и до того момента, пока не было видно шайбу. rjkz

Повідомлень: 18513 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8910 раз. Подякували: 5651 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 22:51 Water написав: shapo написав: Faceless написав:

В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто



Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г? Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г?



rent‑geared‑to‑income (RGI)

Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB)

Умови в різних провінціях різні. rent‑geared‑to‑income (RGI)Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB)Умови в різних провінціях різні.



Если я правильно понял программа RGI предназначена просто для малоимущих,а не пенсов.

И по ней вам укажут адрес где вы будете получать эту субсидию.

А CHB это ещё добавка для тех,кто и 30% от стоимости платить не может.



Это немного напоминает израильскую систему где пенс может жить в хостеле и платить совсем символическую сумму или снимать жилье по своему выбору с фиксированной суммой субсидии пока ему не предложат какое-то социальное жилье из фонда министерства строительства ( а оно,как правило,убитое) . А если он откажется три раза,то его снимут с этих плюшек.Это ввели недавно,пару лет назад,т к.бюджет страны,видимо,уже не выдерживает - пенсов много,живут долго и умирать ,сволочи,не хотят хотя многих уже как бревна возят.



И пошли уже разговоры депутатов Кнессета что пора мужчинам идти на пенсию в 70 лет ( сейчас 67), а женщинам и так добавляют как и в Украине выход на пенсию каждые полгода до 65 лет ( было 62) Если я правильно понял программа RGI предназначена просто для малоимущих,а не пенсов.И по ней вам укажут адрес где вы будете получать эту субсидию.А CHB это ещё добавка для тех,кто и 30% от стоимости платить не может.Это немного напоминает израильскую систему где пенс может жить в хостеле и платить совсем символическую сумму или снимать жилье по своему выбору с фиксированной суммой субсидии пока ему не предложат какое-то социальное жилье из фонда министерства строительства ( а оно,как правило,убитое) . А если он откажется три раза,то его снимут с этих плюшек.Это ввели недавно,пару лет назад,т к.бюджет страны,видимо,уже не выдерживает - пенсов много,живут долго и умирать ,сволочи,не хотят хотя многих уже как бревна возят.И пошли уже разговоры депутатов Кнессета что пора мужчинам идти на пенсию в 70 лет ( сейчас 67), а женщинам и так добавляют как и в Украине выход на пенсию каждые полгода до 65 лет ( было 62) shapo Повідомлень: 5084 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 23:29 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Faceless написав:

В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто



Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г? Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г? Ну тут теж не можу сказати точно, нажаль якось обірвався зв'язок, підозрюю, що через інформбульбашку - в Канаді ще з часів їх відʼїзду були доступні в повному асортименті російські канали з новинами, і за десятки років пропаганда робить свою справу Ну тут теж не можу сказати точно, нажаль якось обірвався зв'язок, підозрюю, що через інформбульбашку - в Канаді ще з часів їх відʼїзду були доступні в повному асортименті російські канали з новинами, і за десятки років пропаганда робить свою справу Faceless

Модератор Повідомлень: 37796 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1507 раз. Подякували: 8317 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3323332433253326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор