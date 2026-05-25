1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).
Это точно. Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате. На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины. Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором. Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих. Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету. При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены. Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию. Не знаю насчёт образования,но в странах с так называемой бесплатной медициной она,как правило,в глубочайшем кризисе как сейчас в Британии.
1. Вы обладаете огромным пулом знакомых по всему миру. Просто Вы этого не осознаете. Стоит в "знакомые" записать всех блогеров на Ютубе и ...вуаля. "Ловкость рук и никакого мошенства" (с). 2. Рискну предположить, что многие системы США и Канады схожи. Тогда, перенеся ситуацию на США, могу сказать, что работая, человек формирует себе сошиал секьюрити пенсию. Это очень очень маленькая сумма. К примеру, мой знакомый (реальный, не из Ютуба) вышел на пенсию после 26 лет работы в строительном магазе. Начинал с грузчика, вышел на пенсию с позиции менеджера. Пенсия 1200 долларов в месяц. При этом, Supplemental Security Income (SSI) , а фактически пособие по бедности для пожилых,около 1 куе в месяц. ЧТобы получать ССай надо отработать 10 лет. Разница в том, что ссай перестают выплачивать после 30 дней нахождения вне США. Заработанную пенсию будут выплачивать в любом случае. Но чтобы зарабоатть пенсию в США, надо отработать тоже минимум 10 лет, но в расчет будет браться 35 лет. То есть, если человек отработал 10 лет, то сумма его заработка будет растянута на 35 лет при определении пенсии. И этто будет очень-очень мало. Поэтому есть 2 пути. Или зарабатывать себе вторую-третью-...пенсии или потом отказываться от сошиал секьюрити в пользу ссай. Проблема в том, что для получения ссай все активы не могут превышать 2 куе. Как по мне, предпочтительней создавать активы, которые будут дополнением к сошиал секьюрити. Благо, в США все условия для этого существуют.
Для пенсіонерів там є муніципальна житло з оплатою 30% пенсії (не важливо, скільки пенсії, просто третина)
НЕ знаю или так в Канаде, но в США так не с пенсами, а с малоимущими. Секшн 8. Опять-же, критерий малоимущности - не более 2 куе на счету и низкий доход.
Faceless написав: В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто
Возможно, они просто забрали свои пенсионные накопления и сели на пособие по старости и социальное пособие как многие делают в Израиле где обязательные отчисления ввели только с 2008г?
rent‑geared‑to‑income (RGI) Якщо пенсія дуже маленька, що 30% це багато, тоді Canada Housing Benefit (CHB) Умови в різних провінціях різні.
К сожалению,после 24.02.2022 мы с ним разругались и узнать куда он в конце концов приземлился не знаю. Что касается муниципального или социального как в Израиле жилья,то сомневаюсь что оно положено всем пенсионерам независимо от размеров пенсии. В Израиле для этого нужно получать не пенсию,а пособие по старости с социальной надбавкой и иметь на банковском счету очень небольшую сумму. Возможно, в Канаде и другие правила
В мене в Канаді є родичі, зокрема ті які виїхали вже в поважному віці до сина, відповідно на пенсію встигли заробити дуже скромну. То як вийшли на пенсію, ще в ковід (бо і роботи не стало) - переїхали в таке муніципальне житло в невеличкому містечку десь під Торонто
Вот в этом и ответ - такое жилье предоставляется малоимущим. И в США тоже. Никто не даст за треть цены пенсу, с пенсионными выплатами в 10+ куе и миллионами на персональных пенсионных аккаунтах.
rjkz написав:Кроме того, и Торонто и Ванкувер всегда входят в верхнюю часть топ 10 городов планеты по комфорту проживания. Но за это надо платить и самую высокую в Канаде цену на недвигу. Фууух.
Мой знакомый говорил,что зимой в Торонто довольно холодно и поэтому местные бомжи греются на вентиляционных решётках,там же часто и опорожняются. Это происходит в центре где больше туристов и можно попрошайничать
Средняя зимняя температура в Торонто -2..-5. Но могут быть и пики до -20. А из-за влажности (благодаря озеру Онтарио) это будет ощущаться куда холоднее. Но для КАНАДЫ - это тепло. В НЙ тоже высокая влажность и во время экстремальных холодов в минус 15 градусов дубарь непереносимый. Особенно этой зимой было, еще и очень долго. В Киеве, в моем детстве и юности, я целыми днями во дворе гонял в хоккей в спортивном костюме при минус 15-20. С раннего утра и до того момента, пока не было видно шайбу.
Если я правильно понял программа RGI предназначена просто для малоимущих,а не пенсов. И по ней вам укажут адрес где вы будете получать эту субсидию. А CHB это ещё добавка для тех,кто и 30% от стоимости платить не может.
Это немного напоминает израильскую систему где пенс может жить в хостеле и платить совсем символическую сумму или снимать жилье по своему выбору с фиксированной суммой субсидии пока ему не предложат какое-то социальное жилье из фонда министерства строительства ( а оно,как правило,убитое) . А если он откажется три раза,то его снимут с этих плюшек.Это ввели недавно,пару лет назад,т к.бюджет страны,видимо,уже не выдерживает - пенсов много,живут долго и умирать ,сволочи,не хотят хотя многих уже как бревна возят.
И пошли уже разговоры депутатов Кнессета что пора мужчинам идти на пенсию в 70 лет ( сейчас 67), а женщинам и так добавляют как и в Украине выход на пенсию каждые полгода до 65 лет ( было 62)
Ну тут теж не можу сказати точно, нажаль якось обірвався зв'язок, підозрюю, що через інформбульбашку - в Канаді ще з часів їх відʼїзду були доступні в повному асортименті російські канали з новинами, і за десятки років пропаганда робить свою справу
Природа - це супер. І не обов'язково холодно - можна жити на 50-55 паралелі, де досить прийнятна погода. Південь Манітоби, Саскачевану. Або - піти в ліси трохи північніше тут же, але все-таки не дуже далеко на північ. Зате - без такого шаленого потоку людей. Буде щось типу як Швейцарія, тільки по грошам доступніше для повсякдення.
Приграничные с США регионы? Там, где все "ужастики", о которых вам целую портянку написали???
Ну, ужастики в США. А в Канаде пока нет. Но на юге Канады, конечно, условия помягче чем выше по глобусу. И как понятно, все хотят жить в менее экстремальных условиях, поэтому концентрация населения, а соответственно и цены на недвигу в таких местах выше. Справедливости ради хочу отметить, что не само расположение в южной части Канады дает более мягкий климат.
Причем здесь природа? Наркомания. Безработица. Дороговизна. Индусы. Низкие зарплаты, высокие расходы. Всё, как в любимом вами НЙ. Если рассматривать переезд в Канаду - то подальше от границ с США, там где настоящая Канада - леса, реки, просторы, невысокие налоги и разумные расходы. Но если переезд - это поменять квартиру в Киеве на комнату в канадском муравейнике, то ...
Обсуждайте дальше пенсионные проблемы и соцвыплаты
rjkz написав: Я писал о частных домах в прибрежной зоне ФлОриды в противовес дендрофекальным холобудам. Не о многоэтажках, кои тоже есть, но куда в меньшей доле. Там есть решения более простые - кладка из нечта, напоминающее наш кирпич, но таковым не являющееся. Их тут называют "брик", то есть кирпич. Но это пустотелый блок. Довольно прочный. Не из обожженной глины. Сквозьэтот блок проходит армирование вполне такого рабочего, не конструктивного сечения. Это вариант номер раз, внешне - дом как дом, но не из дендрофекалий.
Во Флориде блочные дома (Concrete Block Construction) составляют основу жилого фонда. Благодаря высокой прочности, устойчивости к ураганам, влажности и термитам, этот материал является стандартом. Чаще всего дома строятся по гибридной технологии. Стены первого этажа возводятся из тяжелых бетонных блоков (CBS), армированных стальной арматурой и бетоном, а второй этаж или внутренние перегородки делают по каркасной технологии.Облицовка: Снаружи блок покрывают штукатуркой, внутри устанавливают профили с утеплителем и гипсокартоном... https://www.youtube.com/watch?v=ajw9JpdqphE