rjkz написав: Я писал о частных домах в прибрежной зоне ФлОриды в противовес дендрофекальным холобудам. Не о многоэтажках, кои тоже есть, но куда в меньшей доле. Там есть решения более простые - кладка из нечта, напоминающее наш кирпич, но таковым не являющееся. Их тут называют "брик", то есть кирпич. Но это пустотелый блок. Довольно прочный. Не из обожженной глины. Сквозьэтот блок проходит армирование вполне такого рабочего, не конструктивного сечения. Это вариант номер раз, внешне - дом как дом, но не из дендрофекалий.
Во Флориде блочные дома (Concrete Block Construction) составляют основу жилого фонда. Благодаря высокой прочности, устойчивости к ураганам, влажности и термитам, этот материал является стандартом. Чаще всего дома строятся по гибридной технологии. Стены первого этажа возводятся из тяжелых бетонных блоков (CBS), армированных стальной арматурой и бетоном, а второй этаж или внутренние перегородки делают по каркасной технологии.Облицовка: Снаружи блок покрывают штукатуркой, внутри устанавливают профили с утеплителем и гипсокартоном... https://www.youtube.com/watch?v=ajw9JpdqphE
Вряд ли утеплитель ставится внутри,а не снаружи - при минусовых температурах точка росы будет смещаться внутрь комнаты и утеплитель будет замокать. А если минусовых температур нет,то можно обойтись и без него. Непонятны из видео два момента - если у них под всем домом фундаментная плита ,то она немного тонковата для такой площади или там другой фундамент,а это стяжка? Зачем в первом ряду кладки по всему периметру здания так много отверстий? Для ввода и вывода инженерных систем многовато,тем более в центре видел 3 вывода из плиты по-видимому канализации и водопровода.
1. Флорида (Тампа) - это широта Мекки (Саудовская Аравия) и Эйлат (Израиль). Немножко жарко 2. Фундаментная плита - это просто название, технология намного сложнее. В каждом штате свои требования
1. Тогда зачем утеплитель? 2.Фундаментная плита это один из основных несущих элементов конструкции,такой же как ростверк с свайным полем,ленточные или отдельно стоящие фундаменты под вертикал. Выбор фундамента определяется инженерно-геологическими условиями площадки строительства. И в чем сложность в технологии укладки железобетона? Есть разные технологии уплотнения,дренирования ,замены грунтов основания,но это из другой области