#<1 ... 3328332933303331 Додано: Вів 26 тра, 2026 12:43 Re: Еміграція, заробітчанство

Велика парусність, думю вони улітають взагалі перші Велика парусність, думю вони улітають взагалі перші Faceless

Модератор Повідомлень: 37808 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1508 раз. Подякували: 8318 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 12:46

Там широта 25 град. А у нас 50

Там широта 25 град. А у нас 50

Їх там взагалі можна горизонтально ставити. Ставлять там 10-15. А у нас 30-35. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19124 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль 7 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 13:03

Да, во Флориде расходы на кондиционирование высоки, там без кондиционера не выжить. Кто хочет на этом экономить, не селится во Флориде.

Когда кондиционер работает на охлаждение, он одновременно совершенно бесплатно ещё и сушит воздух.

Кондиционеры в индивидуальных домах обычно используются канальные, один на весь дом. Используются исключительно для охлаждения, большинство предлагаемых моделей вообще не имеет режима обогрева. Отопление электрическое или газовое отдельным агрегатом (во Флориде его обычно нет). Все это, вместе с вентиляцией, сводится в одну систему воздуховодов.



То,что кондиционер сушит воздух известно и поэтому в Израиле часто ставят увлажнители.

В Израиле кондиционерами ещё и обогреваются потому что даже при температуре +5-7 и влажности становится прохладно.

Канальные только в новых многоквартирных домах,в старых,тем более индивидуальных,развешивают в каждой комнате.

А для чего я написал - можно применять любое решение,вопрос в его комплексной стоимости.

То,что кондиционер сушит воздух известно и поэтому в Израиле часто ставят увлажнители.В Израиле кондиционерами ещё и обогреваются потому что даже при температуре +5-7 и влажности становится прохладно.Канальные только в новых многоквартирных домах,в старых,тем более индивидуальных,развешивают в каждой комнате.А для чего я написал - можно применять любое решение,вопрос в его комплексной стоимости.Если в Флориде ставить утеплитель изнутри после оценки всех расходов становится выгоднее,то и флаг вам в руки shapo Повідомлень: 5095 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 878 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 13:31

Не может. Современные стеновые конструкции многослойны и не предполагают выставления на показ несущего материала, поэтому понятие "элитный" не применимо ни к одному из них. 😁

Хвастаться проще отделкой или кровлей.



А как же брутализм в архитектуре? shapo Повідомлень: 5095 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 878 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 18:24 експертний огляд витрат Латама won написав: Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.

Ви з якою метою цікавитесь: туризм, зимівля, громадянство?

Ви з якою метою цікавитесь: туризм, зимівля, громадянство?Як на мене Еквадор оптимальний вибір з огляду співвідношення ціна/якість на тривалий час осідлості. flyman

Повідомлень: 42988 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2885 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 18:59

Не может. Современные стеновые конструкции многослойны и не предполагают выставления на показ несущего материала, поэтому понятие "элитный" не применимо ни к одному из них. 😁

Хвастаться проще отделкой или кровлей.



А как же брутализм в архитектуре?

Очень красивый ручник после вентзазора - наше все 😁 Очень красивый ручник после вентзазора - наше все 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9572 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21796 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 19:31

"у вас" це де?)

Там широта 25 град. А у нас 50

в Україні оптімал рекомендують 40-45%)

"у вас" це де?)

в Україні оптімал рекомендують 40-45%) Прохожий Повідомлень: 14447 З нами з: 05.06.13 Подякував: 939 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2026 20:06 Re: Еміграція, заробітчанство

Колись грався цифрами на ресурсі PVGIS, приріст від кутів більше 30 град мінімальний, а вітрові навантаження (а з ними і витрати на закріплення , баласти) зростають кратно. А так то ставлять і 0, і 90 град на вертикальні забори або фасади . Хто яку мету переслідує, комусь важливіше зимове або вечірнє сонце. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19124 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль 7 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2026 00:10 won написав: rjkz написав: BIGor написав: За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

Короче узагальнюючи - бідна версія США.

Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.



если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в

Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в





Коментарі під відео:

@vyacheslav4306

4 місяці тому (змінено)

Автор забыл упомянуть,что нужно набрать минимум 67 баллов из 100 возможных. Туда входят образование, возраст,предыдущий опыт работы, знание языка и т.д. И весь пакет доументов обойдется около 3 тыс баксов. ЯЗЫКОВЫЙ ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЕН.





@ОлегСтоянов-в4л7з

4 місяці тому

Водил, крутил, хвалил, заманивал, говорил что все легко и просто а в результате вернулся все таки к экзамену по языку, поиску работодателя и т.д.

Эта программа ни чем не проще остальных. Канада странная страна, жителей не хватает в отдаленных провинциях НО один хрен условия выставляют такие что хрен кто заинтересуется!





@jhonsteamer2508

4 місяці тому (змінено)

Информация неполная и частично неверная. После заполнения заявки EOI(Expression of Interest) только те, кто будет отобран на основе соответствия критериям и приоритетов, получат приглашение подать заявку на участие в NLPNP. Рассмотрение заявок EOI не имеет сроков и нет никаких гарантий. Сама заявка остаётся активной в течении 12 месяцев с момента подачи, но если в течении этого времени вы не получили решения, то по истечении срока вам потребуется повторно подавать заявку на EOI. Если же вы все же получили решение по EOI то вам откроется доступ на портале для заполнения заявки на NLPNP, а вот она уже рассматривается в среднем сейчас 1-3 месяца, так как сейчас уже нет регламентированного времени как это было раньше в 25 дней. Вся эта информация доступна на сайте





@theSHER1FF

4 місяці тому

Забыл упомянуть что при переезде с другой провинции нужно минимум год отработать в NL чтобы подаваться на expression of interest





@jackdaniel127

4 місяці тому

на видео не сент джонс, и даже не ньюфаундленд





@PlanetaGagauzia

4 місяці тому

А почему разговор об острове ведется не с самого острова? Покажите то, о чем идет речь, что за лубочные картинки тут?





@ArtZ0777

3 місяці тому

Все региональные программы (или почти все, эта в том числе) требуют наличия приглашения на работу.

А вот его то почти не получить, не находясь непосредственно в Канаде. В этом основная сложность.



Добре, що коментарі дають змогу оцінити реальну цінність відео. А цінності, як видно, тут зовсім немає, так ще й обманчиві наративи про простий в'їзд просуваються.

Негарно так.



Промахнулись з джерелом інформації.



Ух-ты!

Американец скорей всего-бы сказал, "ап ту ю", развернулся и больше не давал советов.

Но я все-таки сделаю поправку на украинский менталитет и нервность жизни в Украине.

Давайте рассмотрим 2 цели причин интереса к данному вопросу.

1. Праздный. Начиналось все с "А давайте поговорим про Канаду".

Ок, давайте и поговорим и несколько сформируем картинку.

2. Конкретный, с намерением эмиграции. А вот тут уже надо вдаваться в детали, накапливать критический объем информации. И тогда может сформироваться общая картина с прорисовкой всех мелких деталей. Так, чтобы все сложилось в общий паззл.

И тут ни какой-то анонимный коля ни блогер на ютубе ни его комментаторы не имеют права давать СОВЕТЫ. Они могут высказывать мнение и подбрасывать ссылки на кусочки инфы. Все остальное - ваша и только ваша задача и ответственность.

Ну, и еще,если речь идет именно о Канаде, то, возможно, лицензированного канадского иммиграционного адвоката.

Теперь об иммиграционном процессе.

Когда-то, стремясь в США, куда попасть было не только сложно, но и процесс был вероятностным, я прорабатывал и запасной сценарий - Канада, поэтому несколько в курсе некоторых нюансов. Но процесс по США в какой-то момент (тоже очень поучительная история) все-таки пошел успешно и вопросы Канады остались в стороне.

А там на тот момент были общие и разные нюансы.

А именно, то, что скорей всего и вызвало ваше недовольство.

В Канаде есть иммиграционные программы разного уровня.

Федеральные и провинциальные.

Федеральные - более менее стабильные, с довольно жесткими требованиями.

Провинциальные - более мягкие в плане приезда, но ограничивающие свободу действий после приезда.

А еще бывают ВРЕМЕННЫЕ программы. Некоторые существуют несколько месяцев, некоторые могут и пару недель.

За этимим программами следят лицензированные иммиграционные адвокаты.

Если я не ошибаюсь, то при попытке стороннего лица участвовать в иммиграционнном процессе, против него вполне может начаться судебное преследование.

Да, так вот, в Канаде постоянно открываются и закрываются разные программы и под разные условия.

Когда-то в США было нечто подобное. Например, был когда-то жуткий дефицит медперсонала. Выдали 10 тысяч рабочих виз медсестрам с Филиппин за очень короткий промежуток времени. А рабочие визы в США хоть и неиммиграционные, но дают путь к гринкарте и потом к гражданству. Были и другие иммиграционные программы.

Такие нестандартные программы уже в прошлом.

Но Канада заинтересована в наращивании населения.

И делает это успешно, семимильными шагами.

Но.

Если посмотреть на требования Экспресс-энтри, то...становится очевидным, что они хотят молодых, здоровых, образованных, с высоким уровнем лангуаге, с деньгами и социально благонадежных. И самое главное, хотя все главное, с востребованной по НОК профессией.

То есть, Канада не взращивала не тратилась, а сходу хочет получить вот такой суперкачественный людской ресурс.

Все это оценивает экспресс энтри.

Но все кто приезжает по федеральным программам, вряд-ли поедут в канадскую глушь в экстремальные условия. Поэтому провинциям позволяется самим иметь свои программы. Вот они и пытаются привлечь людей в меру потребностей. А если совсем беда, то условия смягчают. Но не надолго. Это надо отлавливать. По крайней мере так было когда-то.

Ну, а видосы на Ютубе надо смотреть.

"Они сеют умное, доброе, вечное".

Я еще в те времена, когда блогеры прятали свои лица, показывая в основном дорогу, пересмотрел и по Канаде и по США тысячи часов видео. Прочитал кучу форумов. Кстати, форумов по Канаде почти не было, не в курсе как сейчас.

А, кстати, будьте готовы, что иммиграционный адвокат будет вести ваш кейс спустя рукава, проявляя энтузязизм в основном при получении гонорара.

Разное может случиться.

Но ни я ни блогер ни комментаторы не сделают за вас вашу работу.

Могут наводить на мысли, подкидывать какую-то инфу. И только.

Ап ту ю. rjkz

Повідомлень: 18528 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8912 раз. Подякували: 5657 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2026 00:26

Да, во Флориде расходы на кондиционирование высоки, там без кондиционера не выжить. Кто хочет на этом экономить, не селится во Флориде.





Я б додав що при нинішніх цінах на інвертори/аккуми/сонячні панелі в локаціях типа «Флорида» сонячна енергія недоцільна лише якщо е/е дешевше 10 центів за КВТгод. Тому «поки не побачити рахунки на е/е» вже не дуже актуально . Високий рахунок через активне сонце - перетворюй те сонце на свою користь. Я б додав що при нинішніх цінах на інвертори/аккуми/сонячні панелі в локаціях типа «Флорида» сонячна енергія недоцільна лише якщо е/е дешевше 10 центів за КВТгод. Тому «поки не побачити рахунки на е/е» вже не дуже актуально . Високий рахунок через активне сонце - перетворюй те сонце на свою користь.



Честно говоря, расходы на ээ не очень заметны в США. rjkz

