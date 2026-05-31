#<1 ... 3334333533363337 Додано: Нед 31 тра, 2026 13:19 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Як не сумно, але найближчими роками для Києва буде актуальним принцип "що гірше, то краще". Що гірше ставитимуться до українців на чужині, то сильніше звузиться коло громадян, здатних обійтися без України. І то більше наших співвітчизників не покинуть країну чи повернуться на Батьківщину за першої нагоди. Навіть якщо ця Батьківщина не здатна оточити їх турботою та увагою. Як не сумно, але найближчими роками для Києва буде актуальним принцип "що гірше, то краще". Що гірше ставитимуться до українців на чужині, то сильніше звузиться коло громадян, здатних обійтися без України. І то більше наших співвітчизників не покинуть країну чи повернуться на Батьківщину за першої нагоди. Навіть якщо ця Батьківщина не здатна оточити їх турботою та увагою.

Тобто не дбати про своїх громадян, щоб їм дома жилося краще, ніж в сусідів, а погіршувати їх життя за кордоном. му***. Тобто не дбати про своїх громадян, щоб їм дома жилося краще, ніж в сусідів, а погіршувати їх життя за кордоном. му***.

як красиво працює пропаганда. це ж написала одна окрема людина, а негатив вже чомусь на владу. бо гірше до українців ставлятсья за кордоном не через українську владу. а через місцевих нечистоплотних політиків, які експлуатують цю тему... як красиво працює пропаганда. це ж написала одна окрема людина, а негатив вже чомусь на владу. бо гірше до українців ставлятсья за кордоном не через українську владу. а через місцевих нечистоплотних політиків, які експлуатують цю тему... Shaman

Повідомлень: 13032 З нами з: 29.09.19
Додано: Нед 31 тра, 2026 13:27 Shaman

Я не чув від влади ні одного оголошення "ми створимо в Україні такі умови, щоб емігранти захотіли повернутись. Тому ми ведемо перемовини про фінансування програми повернення". Проте звідусіль лунає "ми ведемо перемовини з ЄС щоб повернули наших емігрантів". Дюрі-бачі

Shaman, яка пропаганда? Джерело: "Українська Правда" там всі новини/статті випускають з жорсткою цензурою. , яка пропаганда? Джерело: "Українська Правда" там всі новини/статті випускають з жорсткою цензурою. BIGor

Повідомлень: 10680 З нами з: 19.09.10
Додано: Нед 31 тра, 2026 14:31 Дюрі-бачі написав: Shaman

так это одно и то же, ЕС профинансирует программу возвращения, то есть купит билеты домой или отвезет прямо на границу (депортирует) наших граждан, да и все.



едут же не потому, что тут нет финансирования очередной бесполезной программы, а потому, что в ЕС куда больше перспектив жить, учиться и развиваться в своей сфере. ну и не бомбят, да. у нас новостной фон даже кардинально другой, каждый день состоит из количеств погибших, в каких городах прилетело, в каком районе лучше не снимать квартиру и прочего и прочего. а за границей можно попросту сосредоточиться на более приятных для себя вещах. это не особо на виду, но в то же время пугающе, если задуматься smdtranz

