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#<1 ... 3374337533763377 Додано: Пон 15 чер, 2026 07:26 Frant написав: Сибарит написав: Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.

Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.



Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.



Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки? небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки?



Згоден. Щось Сибарит перемудрив.

Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Згоден. Щось Сибарит перемудрив.Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Хомякоид Повідомлень: 2965 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3320 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 11:11 Ех, як це все знайомо, ПРИВАТНА оселя.

Вимагає щоденної турботи, роботи та витрат від Власника.



У Франції я в мерію подав Заявку на будівництво навісу від сонця для авто - площею до 20 кв.м.

У відповідь від аналога українського ГАСК прийшов лист на 3-х сторінках з переліком документів, які треба надати.

Чого там тільки не було: навіть глибинний розріз Земельної кулі у місті спорудження навісу... геодезичні зйомка... Роза вітрів...

Без жартів: три сторінки - перелік необхідних документів... Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 чер, 2026 18:42, всього редагувалось 6 разів. akurt

Повідомлень: 12159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4399 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 17:37 Хомякоид написав: Згоден. Щось Сибарит перемудрив.

Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Згоден. Щось Сибарит перемудрив.Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.

Если изначально вопрос касался исключительно правовых аспектов, Я тихонько отползаю в сторонку.

Мои замечания касались, в основном, технической стороны вопроса. Далеко не любую стену можно утеплять "чем-то похожим на пенопласт".

Неправильная попытка утепления может иметь обратный эффект. Если изначально вопрос касался исключительно правовых аспектов, Я тихонько отползаю в сторонку.Мои замечания касались, в основном, технической стороны вопроса. Далеко не любую стену можно утеплять "чем-то похожим на пенопласт".Неправильная попытка утепления может иметь обратный эффект. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9618 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21812 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 22:32 Bolt написав: M-Audio написав: Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.

А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба? Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба?

Ще позаторік не вимагали показувати на кордоні Резерв+, зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти. Ще позаторік не вимагали показувати на кордоні Резерв+, зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти.

От тут я щось остаточно перестав будь-що розуміти. Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо? А навіщо тоді люди в Тисі топилися? От тут я щось остаточно перестав будь-що розуміти. Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо? А навіщо тоді люди в Тисі топилися? M-Audio Повідомлень: 3712 З нами з: 23.03.11 Подякував: 664 раз. Подякували: 580 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 22:49 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо? Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо?

И сейчас отдельные категории, у которых брони/отсрочки нет и не было никогда, могут выезжать.

Например матросы, спортсмены, артисты и некоторые другие.Ну и 18-22 добавились.

Остальные категории, для которых выезд возможен совпадают с теми кто теоретически может получить бронь/отсрочку.

Наличие брони/отсрочки не является обязательным документом для выезда.

А вот наличие Резерв+ обязательно для всех категорий. И сейчас отдельные категории, у которых брони/отсрочки нет и не было никогда, могут выезжать.Например матросы, спортсмены, артисты и некоторые другие.Ну и 18-22 добавились.Остальные категории, для которых выезд возможен совпадают с теми кто теоретически может получить бронь/отсрочку.Наличие брони/отсрочки не является обязательным документом для выезда.А вот наличие Резерв+ обязательно для всех категорий. TUR

Повідомлень: 340 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3374337533763377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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