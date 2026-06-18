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Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.
Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись. Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..
В начале 2010-х годов у меня было знакомство с руководством киевского (или всеукраинского, не помню точно)клуба любителей электромобилей, там был чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км. Про него еще в новостях по телеку сюжет был. Вот сейчас это пошло в дело. Тут у чувака есть
rjkz написав:чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.
9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю. Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що.
Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.
Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись. Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..
С выбором седана сейчас серьезные проблемы. Почему-то производители решили всех пересадить на паркетники, которые большинству и нафиг не нужны.
airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
В кожному жатрі є доля чогось там:
Батько, за словами самого поета, мав французьке коріння. «Батько мій був з походження (чоловіча лінія) француз, — правильно прізвище „Соссюр“, навіть з приставкою „де“ За підсумками аналізу проходження Володимира Сосюри, Володимир Подов, зробив висновки, що «по-перше, Наполеонівський солдат Густав Соссюр — не більш ніж вигадка, придумана самим поетом, по-друге, прізвище предків поета — Сосюра. По-третє, рід Сосюра був та залишається українським, по-четверте, наш земляк, видатний Володимир Сосюра походить із роду давніх лисичанських шахтарів.» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87
У роду матері – Антоніни Дмитрівни – були євреї, українці, серби, її дівоче прізвище угорське — Локотош.
А кохав він особливо палко політручку та нквдистку.
akurt написав:Думати треба головОМ, а не ногОМ: я ж не приховував: я в Анталії. Тут відкривається. Заценіть: в мене та зелена табличка викликала відразу підозру, я написав, що схоже на жарт. І я не шукав її джерело на просторах мережі до цієї години. Але як вже вона - та, що зелена, викликала таку цікавість у такого фахівця в закордонній нерухомості, як ви, то я взяв та перевірив на що ви здатні клювати: на сміття. І навіщо ви копіюєте російську дурню та ще й супроводжуєте її своїми черговими домислами та маячнею: питання цікаве.
Та нахіба взагалі реагувати на цього генератора брєда, Альцгеймер-Мюнхгаузена. Ось буквально пости вище - наочні приклади того, що він (вона/воно/вони?) не в темі того, про що говорять з обліківки "akurt" . Забудьте за нього, в ігнор та й крапка.
Хоча - все ж певний корисний ефект є в тому, щоб його штицять носом у його побрехеньки. Щоб випадкові відвідувачі форуму і гості одразу бачили, що його слова не вартують часу на прочитання.