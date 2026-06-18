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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3384338533863387
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32

  smdtranz написав:мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

Комсомолєц?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 20:01

еуропейкі йому не того

  smdtranz написав:мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.
это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.

Понімаєш, чувак, який запитує "швайне - це з якої мови", не може розпізнати твір Сосюри, тут на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Сибарит
+ 200 км на електриці ж)) Та що з розетки .

Подозреваю, что это уже учтено. Только на бензине расход нереальный для достаточно высокой двухтонный машины с китайским двиглом по 92 бензин. Чудес не бывает.

Я думаю заявлений - це без електрики.
Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.
В чому там виграш?
Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.
А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05

  Water написав:
  rjkz написав:чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.

9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.
Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що.


Я и не заставляю верить.
А насчет 1л бенза на 100 км...
У моего друга был знакомый, я его пару раз видел, в тч на его "работе".
У него была дизельная Джетта в конце 90-х или начале 00х.
Я эту Джетту видел.
Он на этой Джетте таксовал.
По Киеву.
Расход был 3 л на 100 км.
Есть еще пример другого знакомого, форд фьюжн дизельный. 4 л на 100 км по Киеву.
Есть пример путешествия на фиате крома турбодизель в Крым (начало 00-х)
средний расход (бОльшая часть по трассе, но еще и по горам и в не самом экономичном режиме, при этом 4 взрослых человека груза и полный багажник вещей, а багажник там огромный) получилось меньше 3 л солярки на 100 км.
Так почему не верить что если бензовый маленький движок будет давать люстричество, то показатели будут получше? Я не настаиваю.
Я эту тачку видел в новостях (1+1 или айситиви - не помню точно, а потом про нее-же мне рассказала моя знакомая, которая с мужем и были сооснователями данного клуба).
Исчо раз - я не настаиваю.
Как говорится "за что купил, за то продал".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 20:12

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок :wink: Удачі!


Ну, СЕЙЧАС найти самых красивых женщин можно по всему миру.
Шопаделать, из-за войны Украинки разъехались по всему миру.
Как сказал один из блогеров, который к сожалению уже несколько месяцев как не выпускает видео, "американки всегда одеты и выглядят так, как будто выскочили на минуту в ландри" (ландри - это стирочные с стиральными и сушильными машинами).
Перефразируя на наш лад - "как будто выскочили вынести мусор".
Хотя и мусор некоторые мои киевские знакомые не выносили без полного макияжа, что несколько ту мач на мой взгляд.
rjkz
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  #<1 ... 3384338533863387
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