Комсомолєц?
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Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:01
еуропейкі йому не того
Понімаєш, чувак, який запитує "швайне - це з якої мови", не може розпізнати твір Сосюри, тут на серйозних щах заливає, що "він знайде нетакусю".
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05
Я думаю заявлений - це без електрики.
Причому в моїй 2-тонній теж 5.5 заявлено, і це ж не новітній гібрид.
В чому там виграш?
Наш звичний ДВС налаштований на широкий діапазон обертів і крутного моменту, і я на справ що регулювання будуть такі, щоб була стабільна робота з потрібними параметрами у всьому діапазоні, економія при цьому буде поставлена на друге (але звісно не останнє) місце.
А оцей 1.5 літровий дирчик в мазді працює завжди з одними (найекономічнішими) обертами . Один режим налаштувати на економію значно простіше, чим широкий діапазон.
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:05
Я и не заставляю верить.
А насчет 1л бенза на 100 км...
У моего друга был знакомый, я его пару раз видел, в тч на его "работе".
У него была дизельная Джетта в конце 90-х или начале 00х.
Я эту Джетту видел.
Он на этой Джетте таксовал.
По Киеву.
Расход был 3 л на 100 км.
Есть еще пример другого знакомого, форд фьюжн дизельный. 4 л на 100 км по Киеву.
Есть пример путешествия на фиате крома турбодизель в Крым (начало 00-х)
средний расход (бОльшая часть по трассе, но еще и по горам и в не самом экономичном режиме, при этом 4 взрослых человека груза и полный багажник вещей, а багажник там огромный) получилось меньше 3 л солярки на 100 км.
Так почему не верить что если бензовый маленький движок будет давать люстричество, то показатели будут получше? Я не настаиваю.
Я эту тачку видел в новостях (1+1 или айситиви - не помню точно, а потом про нее-же мне рассказала моя знакомая, которая с мужем и были сооснователями данного клуба).
Исчо раз - я не настаиваю.
Как говорится "за что купил, за то продал".
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:12
Ну, СЕЙЧАС найти самых красивых женщин можно по всему миру.
Шопаделать, из-за войны Украинки разъехались по всему миру.
Как сказал один из блогеров, который к сожалению уже несколько месяцев как не выпускает видео, "американки всегда одеты и выглядят так, как будто выскочили на минуту в ландри" (ландри - это стирочные с стиральными и сушильными машинами).
Перефразируя на наш лад - "как будто выскочили вынести мусор".
Хотя и мусор некоторые мои киевские знакомые не выносили без полного макияжа, что несколько ту мач на мой взгляд.
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