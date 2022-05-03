В Україні заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана
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Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:25
Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана...
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Дивися повний текст
Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
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