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Понад 12 мільярдів гривень
російського олігарха Фрідмана...

Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:25

Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана

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Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:25

Ого, за таке можуть ввести в банк свою адміністрацію.
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