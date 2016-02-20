|
|
|
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:03
Допоможіть будь ласка в оцінці монет!
Цікавить яка з цих 50 копійок 1994 року цінніша та яка може бути приблизна ціна.
Додано: Нед 01 тра, 2022 21:56
Оценка
Помогите оценить монетку 5 копеек 2002 года. У неё под копытом знак СП и гурт гладкий.
Додано: Чет 23 чер, 2022 20:46
Допоможіть оцінити
Монета номіналом в 1 гривню 2015 року. 70 років перемоги.
Додано: Чет 23 чер, 2022 21:24
Re: Допоможіть оцінити
1 гривня.
Додано: Чет 23 чер, 2022 22:02
Re: Допоможіть оцінити
Додано: П'ят 24 чер, 2022 12:36
Допоможіть оцінити гривні (монети)
Допоможіть, будь ласка, оцінити монети.
Додано: Чет 30 чер, 2022 09:44
50 копійок 1992
Додано: Пон 08 сер, 2022 10:33
Помогите оценить
Нашёл у себя 25 копеек 92 года, вроде как штамп 5.3 ДВ(но не уверен) и, что самое главное, брак чиканки. Сколько может стоить такая монета? Фоток монеты:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev
|