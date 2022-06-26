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Робота і зарплата
в Києві (інфографіка)

Робота і зарплата в Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 06:15

Робота і зарплата в Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У Києві навіть у воєнний час кількість вакансій більша, ніж в інших великих містах.

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Робота і зарплата в Києві (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 06:15

Всем сокращают часы дни чтобы меньши платить ,очень много ФОП закрылись и женщины выехали на запад,ЕС на заработки люди без денег...
natasaaskerova7
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