Бажаєте заздалегідь знати, з якими несподіванками стикаються водії по той бік кордону та отримати покроковий алгоритм дій, що робити “раптом щось”?
Тоді завітайте на наш безкоштовний вебінар де експерт з більш ніж 8 ми річним досвідом в сфері страхування надасть практичних порад для вашої безтурботної подорожі автошляхами Європи.
В прямому онлайн ефірі обговоримо наступні питання:
📌 Як підготувати авто до поїздки закордон
📌 Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна
📌 В яких країнах діють поліси Зелена картка
📌 Що робити при настанні страхової події за кордоном
📌 Які штрафи застосовуються до водіїв в Європі
📌 Електронний поліс: як оформити, перевірити дійсність, продовжити термін дії
📌 Як змінювалися вартість та як вплинув курс на ціноформування
По завершенню презентації спікер приділить час та надасть відповіді на особисті запитання глядачів, щодо страхування та/або врегулювання збитків вразі
настання ДТП за кордоном.
Крім того всіх учасників чекає приємний бонус від сайту Мінфін
Дата проведення: 18 серпня 2022 року
Час: 12:00 до 14:00.
Формат: онлайн
Вартість: БЕЗКОШТОВНО