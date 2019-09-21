Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:14
Freza написав:
Флай достоин настоящих красавиц
потому что он тоже няшечка
Wirująświatła
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:21
Hotab написав: Freza написав:
Какие то они искуственные
Флай достоин настоящих красавиц
Живі красуні просять гроші. А штучні (гумові) Флай протер листям (бо не купляє серветки) і хай чекає до наступного разу горячого
Тебя просят? Ты протёр?
anduzenko
Додано: Чет 29 січ, 2026 12:23
anduzenko написав: Hotab написав: Freza написав:
Какие то они искуственные
Флай достоин настоящих красавиц
Живі красуні просять гроші. А штучні (гумові) Флай протер листям (бо не купляє серветки) і хай чекає до наступного разу горячого
Тебя просят? Ты протёр?
Я чув що у виїхавших ший за кордон стає гумор надто специфічним, але щоб у Андрузенка все звелось зовсім до «то ти» і «сам дурак», якось надто вже швидко і глибоко просів
Hotab
Форумчанин року
