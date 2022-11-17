FinTech Ukraine 2022

У програмі конференції:
Нові тренди фінансової поведінки населення в умовах військового стану.
Останні тренди та цікавинки світового ринку FinTech.
Сила блокчейну та WEB 3.0: як використовувати криптоінструменти та як орієнтуватися в ландшафті Web3, щоб побудувати краще фінансове майбутнє.
Open banking — практичний досвід впровадження. Як фінансовим установам монетизувати технологію.
Напрямки трансформації онлайн кредитування під час турбулентності.
Автоматизація та оптимізація бізнес-процесів, нові точки зростання.
Customer Journey: еволюція клієнтського шляху.
Новий погляд на цифрові фінанси.
Як війна змінила ринок кредитування в Україні.
Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед.
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