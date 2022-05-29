За даними Міністерства юстиції, з березня по грудень 2022 року в Україні офіційно зареєстрували свій шлюб та створили сім’ї 198 332 пари.
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Акція до Дня закоханих від Moneyveo \"Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!\"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 16:02
Акція до Дня закоханих від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти,...
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Акція до Дня закоханих від Moneyveo \"Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!\"
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:02
хаха. це той саме манівео, що не виплачує призові за свої акції? ну-ну. нікому не раджу користуватися
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