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Акція до Дня закоханих від
Moneyveo "Релакс! Готель! Ти,...

Акція до Дня закоханих від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:02

Акція до Дня закоханих від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти,...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства юстиції, з березня по грудень 2022 року в Україні офіційно зареєстрували свій шлюб та створили сім’ї 198 332 пари.

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Акція до Дня закоханих від Moneyveo \"Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!\"
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:02

хаха. це той саме манівео, що не виплачує призові за свої акції? ну-ну. нікому не раджу користуватися
ukrmvs
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Модератори: Ірина_, Модератор

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