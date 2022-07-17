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Скільки можна заробляти в
українському геймдеві:...

Скільки можна заробляти в українському геймдеві:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 00:59

Скільки можна заробляти в українському геймдеві:...

Пропонуємо до обговорення:
GameDev DOU опублікував аналітику по зарплатах в українському геймдеві та портрет геймдев-спеціаліста та проаналізував, що змінилося за останні пів року.

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Скільки можна заробляти в українському геймдеві: аналітика зарплат
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 00:59

"под разработчиками здесь подразумеваются другие технические специалисты в геймдеве, такие как фронтендеры и т.п., которые не задействованы непосредственно в разработке игры"
Интересно, под тестировщиками понимаются специалисты, которые не задействованы непосредственно в тестировании? И так далее?
moveton
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