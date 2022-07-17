GameDev DOU опублікував аналітику по зарплатах в українському геймдеві та портрет геймдев-спеціаліста та проаналізував, що змінилося за останні пів року.
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Скільки можна заробляти в українському геймдеві: аналітика зарплат
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Додано: Вів 14 лют, 2023 00:59
Скільки можна заробляти в українському геймдеві:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки можна заробляти в українському геймдеві: аналітика зарплат
Додано: Вів 14 лют, 2023 00:59
"под разработчиками здесь подразумеваются другие технические специалисты в геймдеве, такие как фронтендеры и т.п., которые не задействованы непосредственно в разработке игры"
Интересно, под тестировщиками понимаются специалисты, которые не задействованы непосредственно в тестировании? И так далее?
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