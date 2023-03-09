Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram! Здійснилося.)
Будемо публікувати там корисну інфу про останні новини, фінансові тенденції та історії. Все це буде вміло
приперчено якісними зображеннями та корисними інфографіками.
З офіційною Instagram-сторінкою Finance.ua Ви легко 💯будете «ловити потрібні інсайти», «перебувати у стані грошового потоку», «розривати фінансові шаблони».
Тож долучайтеся вже зараз!👏
Також не соромтеся долучати друзів, родичів, та навіть домашніх улюбленців. Там буде файно