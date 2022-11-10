Аналітик Deutsche Bank Research Маріон Лабур випустила дослідження про те, як цифрові гроші вплинуть на майбутнє людства.
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Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:24
Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
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Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
Додано: Вів 21 лют, 2023 22:33
R2
Цікаво як обережне припущення оригіналу "I could potentially see Bitcoin to become the 21st century gold" перетворилося в хайпове твердження "Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank"?
Прямо як у "Вений згвалтував журналіста".
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