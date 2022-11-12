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Евакуацію в Німеччину продовжили
ще на місяць: умови поїздки

Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:06

Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки

Пропонуємо до обговорення:
Німецький уряд організовує безкоштовний потяг для українських біженців з Польщі у Німеччину. Доїхати можна із польського Перемишля у німецький Ганновер.

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Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:06

Якби поїзд Київ — Варшава продовжили до Берліна, то було б ще краще
kuharukkajdasevgen
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Модератори: Ірина_, Модератор

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