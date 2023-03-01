Female Freedom Forum

Фінансові експерти, фахівці з розвитку особистого бренду та зіркові гості поділяться з учасниками форуму своїм досвідом інвестування та розкажуть:
як інвесторам вдалося заробити на цінних паперах у 2022 році;
які тренди домінують на фондовому ринку у 2023 році;
як інвестувати у кризу і без стабільного доходу;
як накопичити фінансову подушку для дитини;
як правильно та чи варто розвивати особистий бренд інвестора;
як ми інвестуємо у своє майбутнє через підтримку ЗСУ та України.
🎤 Кейсами та порадами ділитимуться:
Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, фінансова експертка програми «Ранок вдома»;
Аліна Шух, фінансова радниця, співзасновниця компанії SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;
Євген Таллер, CEO інфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, учасник списку Forbes «30 до 30»;
Роберт Лі, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів «Біржового університету»;
Уміда Самоєнко, інвесторка, засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з інвестицій та фінансової грамотності;
Ксенія Губанова, сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor»;
Лілія Ребрик, телеведуча, актриса, засновниця благодійного фонду «Фонд Лілії Ребрик», інфлуенсер;
Ірина Гуцал, директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності», керівниця благодійної платформи dobro.ua;
Ксенія Драганюк, телеведуча, журналістка, співзасновниця ГО «Землячки», авторка проєкту «Zemliachky. Ukrainian Front».
Вартість входу на подію ㅡ благодійний донат на суму від 200 гривень. Зібрані кошти перерахують на підтримку дітей та жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.
📌 Участь в благодійному форумі можна взяти онлайн або офлайн у Києві. Кількість місць обмежена!