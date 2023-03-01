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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:23 Female Freedom Forum



Фінансові експерти, фахівці з розвитку особистого бренду та зіркові гості поділяться з учасниками форуму своїм досвідом інвестування та розкажуть:



як інвесторам вдалося заробити на цінних паперах у 2022 році;

які тренди домінують на фондовому ринку у 2023 році;

як інвестувати у кризу і без стабільного доходу;

як накопичити фінансову подушку для дитини;

як правильно та чи варто розвивати особистий бренд інвестора;

як ми інвестуємо у своє майбутнє через підтримку ЗСУ та України.



🎤 Кейсами та порадами ділитимуться:



Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, фінансова експертка програми «Ранок вдома»;



Аліна Шух, фінансова радниця, співзасновниця компанії SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;



Євген Таллер, CEO інфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, учасник списку Forbes «30 до 30»;



Роберт Лі, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів «Біржового університету»;



Уміда Самоєнко, інвесторка, засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з інвестицій та фінансової грамотності;



Ксенія Губанова, сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor»;



Лілія Ребрик, телеведуча, актриса, засновниця благодійного фонду «Фонд Лілії Ребрик», інфлуенсер;



Ірина Гуцал, директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності», керівниця благодійної платформи dobro.ua;



Ксенія Драганюк, телеведуча, журналістка, співзасновниця ГО «Землячки», авторка проєкту «Zemliachky. Ukrainian Front».



Вартість входу на подію ㅡ благодійний донат на суму від 200 гривень. Зібрані кошти перерахують на підтримку дітей та жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.



📌 Участь в благодійному форумі можна взяти онлайн або офлайн у Києві. Кількість місць обмежена!



Детальна програма та реєстрація на форум Наші колеги із порталу «Мінфін» та «Біржовий університет» запрошують на перший масштабний благодійний інвестиційний жіночий форум Female Freedom Forum, який відбудеться 4 березня в онлайн- та офлайн-форматах.як інвесторам вдалося заробити на цінних паперах у 2022 році;які тренди домінують на фондовому ринку у 2023 році;як інвестувати у кризу і без стабільного доходу;як накопичити фінансову подушку для дитини;як правильно та чи варто розвивати особистий бренд інвестора;як ми інвестуємо у своє майбутнє через підтримку ЗСУ та України.Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, фінансова експертка програми «Ранок вдома»;Аліна Шух, фінансова радниця, співзасновниця компанії SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики;Євген Таллер, CEO інфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, учасник списку Forbes «30 до 30»;Роберт Лі, інвестиційний експерт по фондовому ринку США, автор і лектор курсів «Біржового університету»;Уміда Самоєнко, інвесторка, засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з інвестицій та фінансової грамотності;Ксенія Губанова, сертифікована експертка з фінансів, інвесторка, засновниця онлайн-школи «Be Investor»;Лілія Ребрик, телеведуча, актриса, засновниця благодійного фонду «Фонд Лілії Ребрик», інфлуенсер;Ірина Гуцал, директорка МБФ «Українська Біржа Благодійності», керівниця благодійної платформи dobro.ua;Ксенія Драганюк, телеведуча, журналістка, співзасновниця ГО «Землячки», авторка проєкту «Zemliachky. Ukrainian Front».Вартість входу на подію ㅡ благодійний донат на суму від 200 гривень. Зібрані кошти перерахують на підтримку дітей та жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.📌 Участь в благодійному форумі можна взяти онлайн або офлайн у Києві. Кількість місць обмежена! Ірина_

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