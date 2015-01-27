Купувати чи не купувати?
"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "
вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:19
Купувати чи не купувати?
"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "
вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:43
Re: Курс валют в обмінниках
У кого є вільна гривня, можуть скористуватися можливістю купити дешеві долари без очикування 3 місяці.
Додано: Чет 30 бер, 2023 15:36
37.80 появился в табличке, не отчаиваться. 1 числа в миб и восток, для поддержания навыков.
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