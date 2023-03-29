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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:18

  Примат написав:
а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|

У мене одинадцятий термінал прийняв таку саму купюру. Шукайте...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:26

  Примат написав: а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|
Принимают.
На купюре заметны визуальные дефекты?
Если нет, почистите от плесени и попробуйте снова в паре терминалов.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:43

Re: Клуб 100К - Теребеньки

В Киеве и других городах Украины мошенники с помощью дрона похищали деньги во время обмена валют

Общая сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составляет почти 50 тыс. евро и $25 тысяч.

Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу делали там отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно - в стене для побега «кассира».

Мошенников задержали при попытке обмануть очередного клиента, который приехал в столицу со Львова, чтобы поменять валюту по более выгодному курсу.

Всем участникам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:23

  Economist написав:В Киеве и других городах Украины мошенники с помощью дрона похищали деньги во время обмена валют

Общая сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составляет почти 50 тыс. евро и $25 тысяч.

Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу делали там отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно - в стене для побега «кассира».

Мошенников задержали при попытке обмануть очередного клиента, который приехал в столицу со Львова, чтобы поменять валюту по более выгодному курсу.

Всем участникам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

https://www.npu.gov.ua/news/za-dopomoho ... -XbFXLJI-E
https://youtu.be/vbf2ZEhNOhI?t=143
Подробніше на сайті нацполіції.
Чудак приїхав з Львову в Київ поміняти 25 тисяч доларів на гривню по більш вигідному курсі через обьяву обмінки на мінфін.юа. :D Подзвонив, приїхав віддав гроші на перерахунок, почув шум квадрокоптеру. Гроші полетіли. Вломилися співробітники поліції. Підарешт фейкову співробітницю обмінного пункту.
Цікаво 25 тис доларів заберуть у львівського пасажиру за ,,незаконні валютні операції,, ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:31

  alex lem написав:Подзвонив, приїхав віддав гроші на перерахунок, почув шум квадрокоптеру. Гроші полетіли.

Цікаво, куди він їх там "віддавав на перерахунок", якщо лічильник банкнот зазвичай стоїть безпосередньо перед віконцем каси.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:48

  FinTech написав:
  Примат написав: а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|
Принимают.
На купюре заметны визуальные дефекты?
Если нет, почистите от плесени и попробуйте снова в паре терминалов.

как купюру почистить от плесени ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:49

  sergey_sryvkin написав:
  alex lem написав:Подзвонив, приїхав віддав гроші на перерахунок, почув шум квадрокоптеру. Гроші полетіли.

Цікаво, куди він їх там "віддавав на перерахунок", якщо лічильник банкнот зазвичай стоїть безпосередньо перед віконцем каси.


перед войной было уже
даже на соседнюю улиу успел улететь

за кадром остается как там быстро появляются робитники полиции, не пишут что крыша :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:02

  J написав:
  FinTech написав:
  Примат написав: а терминалы сейчас принимают? У меня 100$ не приняло, обошел штук 10 терминалов :|
Принимают.
На купюре заметны визуальные дефекты?
Если нет, почистите от плесени и попробуйте снова в паре терминалов.

как купюру почистить от плесени ?



Белізной, но потом ее вообще не возьмут будет еще хуже... Но плесень пройдет... 😀 лучше отложить на моря или сдать с комсой...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:10

  J написав:как купюру почистить от плесени ?
белизна + вода, пропорция 1/10
только без усердия
FinTech
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