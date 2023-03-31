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Приват підвищив ставки
на довгі депозити

Приват підвищив ставки на довгі депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:38

Приват підвищив ставки на довгі депозити

Пропонуємо до обговорення:
Скільки вони зараз платять своїм приватним вкладникам, — у свіжому огляді «Мінфіна».

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Приват підвищив ставки на довгі депозити
R2
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ну і кредити зросли в 1,5 рази... іпотека принаймні
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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