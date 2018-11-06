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Finance.ua: Кредити для
малого бізнесу під час війни

Finance.ua: Кредити для малого бізнесу під час війни
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 11:02

Finance.ua: Кредити для малого бізнесу під час війни

Пропонуємо до обговорення:
До кого можна звернутися по допомогу
Після початку повномасштабної війни з росією представники малого бізнесу зіткнулися з небаченими раніше викликами.

Дивися повний текст Кредити для малого бізнесу під час війни
D2
 
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