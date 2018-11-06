До кого можна звернутися по допомогу
Після початку повномасштабної війни з росією представники малого бізнесу зіткнулися з небаченими раніше викликами.
Дивися повний текст Кредити для малого бізнесу під час війни
|
|
|
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 10 кві, 2023 11:02
Finance.ua: Кредити для малого бізнесу під час війни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредити для малого бізнесу під час війни
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|