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Рекорд: кросівки Майкла Джордана
продано за 2,2 млн доларів

Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 19:02

Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів

Пропонуємо до обговорення:
Кросівки, в яких грав легендарний баскетболіст Майкл Джордан, продані на аукціоні за $2,2 млн. Ця сума стала рекордною, яку заплатили за взуття.

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Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 19:03

Це хтось із наших карусельщиків викупив. Щоб зручнвше було по обмінкам бігати
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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