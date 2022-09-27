Кросівки, в яких грав легендарний баскетболіст Майкл Джордан, продані на аукціоні за $2,2 млн. Ця сума стала рекордною, яку заплатили за взуття.
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Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
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Додано: Сер 12 кві, 2023 19:02
Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
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Дивися повний текст
Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
Додано: Сер 12 кві, 2023 19:03
Це хтось із наших карусельщиків викупив. Щоб зручнвше було по обмінкам бігати
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