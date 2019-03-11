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Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:59
mustbe написав:
Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)Сенс
сьогодні сервіс вертає пусту сторінку (десь після 8-12 секунд очікування)
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greenozon
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:59
Також додав ціни на продаж по Сенс, Бонд та ICU на сторінці перегляду ОВДП, приклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000204150
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rationalism2
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:17
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rationalism2
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:33
Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51
vovabelokon99 написав:
Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?
Щоб око не мозолило різними кольорами
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rationalism2
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:04
Поки в тестовому режимі(можливі баги) створив телеграм канал де приходять повідомлення про додавання нових котирувань брокерів або зміни дохідності https://t.me/ovdp_ua
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rationalism2
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:58
mustbe написав:
Запилил и свою таблицу: ОВГЗ
Брокеров пока не так много, буду добавлять.
звідки берете значення SIM/YTM ?
бо в багатьох позиціях не співпадає.
наприклад UA4000225908 - це купонна облігація по якій передбачено проміжні виплати. у вас стоїть що це SIM
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mephala
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:08
mephala написав:
звідки берете значення SIM/YTM ?
бо в багатьох позиціях не співпадає.
наприклад UA4000225908 - це купонна облігація по якій передбачено проміжні виплати. у вас стоїть що це SIM
Речь про Крым ?
Так по нему не осталось промежуточных выплат, только 57.50+1000 в конце срока.
То есть он превратился из YTM в SIM.
ЗЫ. А где вы видите мою таблицу ? )
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mustbe
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:11
rationalism2 написав: vovabelokon99 написав:
Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?
Щоб око не мозолило різними кольорами
так теперь оно однообразно безобразно
жаль...
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maniachello
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:14
mustbe написав: mephala написав:
звідки берете значення SIM/YTM ?
бо в багатьох позиціях не співпадає.
наприклад UA4000225908 - це купонна облігація по якій передбачено проміжні виплати. у вас стоїть що це SIM
Речь про Крым ?
Так по нему не осталось промежуточных выплат, только 57.50+1000 в конце срока.
То есть он превратился из YTM в SIM.
ЗЫ. А где вы видите мою таблицу ? )
як успіхи із мережевими проблемами усіх ваших таблиць?
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greenozon
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