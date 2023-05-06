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Bitcoin подолає позначку в $500 000 завдяки світовій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 чер, 2023 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер і засновник Galaxy Digital Майк Новограц поділився своєю точкою зору з приводу майбутнього Bitcoin на фоні економічних подій. Виступаючи на саміті, організованому агентством Bloomberg, Новограц заявив, що у близькому майбутньому Bitcoin досягне $500 000.
Дивися повний текст Bitcoin подолає позначку в $500 000 завдяки світовій кризі — експерт
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Додано: Сер 21 чер, 2023 09:54
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