Вже 3 роки поспіль збираємо в одному залі кращі уми інвестиційного бізнесу, щоб отримати свіжі ідеї для збереження і примноження грошей. Цього разу у фокусі найбільш популярні й затребувані серед українців напрямки інвестування: нерухомість і фондовий ринок.
Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть як використати можливості початківцям не переплативши за «досвід».
Чому варто відвідати конференцію «Жити на відсотки»?
Хочете зрозуміти, з чого почати інвестувати у 2024 році та які тренди існують на ринку
Інвестуєте на фондовому ринку та цікавитесь різноманітністю інвестиційних інструментів
Бажаєте дізнатися, як жити так, щоб залишити дітям у спадок капітал, а не іпотеку й борги
Засумували за потужним нетворкінгом та офлайн-зустрічами
Коли: 18 листопада 2023
Формат: online/ofline
Вартість дізнатись можна
Вкажи промо-код FINANCE10 і отримуй знижку 10%!