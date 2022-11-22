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Додано: Чет 26 жов, 2023 17:31 Жити на відсотки Жити на відсотки



Вже 3 роки поспіль збираємо в одному залі кращі уми інвестиційного бізнесу, щоб отримати свіжі ідеї для збереження і примноження грошей. Цього разу у фокусі найбільш популярні й затребувані серед українців напрямки інвестування: нерухомість і фондовий ринок.



Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть як використати можливості початківцям не переплативши за «досвід».



Чому варто відвідати конференцію «Жити на відсотки»?



Хочете зрозуміти, з чого почати інвестувати у 2024 році та які тренди існують на ринку

Інвестуєте на фондовому ринку та цікавитесь різноманітністю інвестиційних інструментів

Бажаєте дізнатися, як жити так, щоб залишити дітям у спадок капітал, а не іпотеку й борги

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Коли: 18 листопада 2023

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Вкажи промо-код FINANCE10 і отримуй знижку 10%! Шановні форумчани, запрошуємо на інвестиційну конференціюВже 3 роки поспіль збираємо в одному залі кращі уми інвестиційного бізнесу, щоб отримати свіжі ідеї для збереження і примноження грошей. Цього разу у фокусі найбільш популярні й затребувані серед українців напрямки інвестування: нерухомість і фондовий ринок.Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть як використати можливості початківцям не переплативши за «досвід».Хочете зрозуміти, з чого почати інвестувати у 2024 році та які тренди існують на ринкуІнвестуєте на фондовому ринку та цікавитесь різноманітністю інвестиційних інструментівБажаєте дізнатися, як жити так, щоб залишити дітям у спадок капітал, а не іпотеку й боргиЗасумували за потужним нетворкінгом та офлайн-зустрічами18 листопада 2023online/oflineВартість дізнатись можнаВкажи промо-код FINANCE10 і отримуй знижку 10%! Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3819 З нами з: 14.09.13 Подякував: 948 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:25 запис



Вже 3 роки поспіль конференція збирає кращі уми інвестиційного бізнесу і дає можливість отримати свіжі ідеї для збереження та примноження грошей. Цього року у фокусі заходу були найбільш популярні й затребувані серед українців напрямки інвестування: нерухомість і фондовий ринок.

Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах експерти розказали як використати можливості початківцям не переплативши за «досвід».



Чому варто подивитись конференцію «Жити на відсотки»?

* Хочете зрозуміти, з чого почати інвестувати у 2024 році та які тренди існують на ринку

* Інвестуєте на фондовому ринку та цікавитесь різноманітністю інвестиційних інструментів

* Бажаєте дізнатися, як жити так, щоб залишити дітям у спадок капітал, а не іпотеку й борги



За промо-кодом FINANCE10 - знижка 10% Шановні форумчани, хто не встиг відвідати інвестиційну конференцію «Жити на відсотки», то є можливість придбатиВже 3 роки поспіль конференція збирає кращі уми інвестиційного бізнесу і дає можливість отримати свіжі ідеї для збереження та примноження грошей. Цього року у фокусі заходу були найбільш популярні й затребувані серед українців напрямки інвестування: нерухомість і фондовий ринок.Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах експерти розказали як використати можливості початківцям не переплативши за «досвід».Чому варто подивитись конференцію «Жити на відсотки»?* Хочете зрозуміти, з чого почати інвестувати у 2024 році та які тренди існують на ринку* Інвестуєте на фондовому ринку та цікавитесь різноманітністю інвестиційних інструментів* Бажаєте дізнатися, як жити так, щоб залишити дітям у спадок капітал, а не іпотеку й борги Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3819 З нами з: 14.09.13 Подякував: 948 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Ірина_ » Вів 22 лис, 2022 17:19 3 2884

Ірина_ Чет 15 гру, 2022 17:37