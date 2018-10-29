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Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 08 лис, 2023 14:04
Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.
У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою
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Ірина_
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:29
Ірина_ написав:
Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.
У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою
що у грудні 2023 - вже і НБУ зменшило облікову , місяць закінчується і зовсім скоро новий рік - ні акцій нічого
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:16
Ірина_
Чому Альянс ігноруєте?
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Gonzik
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:16
Цікаво чи багато клієнтів в даний час погодяться відкрити депозит у банку враховуючи останні законопроекти пов’язані з мобілізацією, коли громадянам погрожують картки заблокувати.
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veron
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:16
Gonzik написав:Ірина_
Чому Альянс ігноруєте?
Альянс маскує реальну відсоткову ставку, виплачуючи частину відсотків авансом. Тому до цього часу якось не звертали на нього увагу.
Проте у січневому огляді він вже буде.
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ShtormK
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:17
veron написав:
Цікаво чи багато клієнтів в даний час погодяться відкрити депозит у банку враховуючи останні законопроекти пов’язані з мобілізацією, коли громадянам погрожують картки заблокувати.
Навряд чи ці погрози хтось серйозно буде втілювати. Покласти банківську систему, сподіваюсь, ідіотів не знайдеться.
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