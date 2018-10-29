Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19
lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
посетитель
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:48
посетитель написав: lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
Рада:
заранее
наделал столбиков с пополнением, по 3 мес, (можно с любым шагом)
15,25%
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Вів 20 лют, 2024 13:51, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:50
посетитель написав: lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
У них Тижневий интересный депозит с растущей ставкой (12% + 0.20% при каждой лонгации добавляется). Все портит у них, что нет бесплатного входа/выхода безналом.
lloydbanksua
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:24
Так а який сенс в депо навіть під 15,25%(12.27% реальні) якщо можна купити овдп де відсотки від 15 і вище?
посетитель
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:30
посетитель написав:
Так а який сенс в депо навіть під 15,25%(12.27% реальні) якщо можна купити овдп де відсотки від 15 і вище?
люди запитали за Раду - я відповів.
У мене то був як резервний віріант для перетримки коштів між валютообмінами, що було набагато профітніше ніж строкове паркування гривні.
А до грудня-січня трохи мав 6міс- 3міс-депозити під. 20,5%, 21%
а зараз і гривень не маю у такій кількості, щоб якись великі сенси вишукувати у гривнєвих інструментах взагалі. А щоб вигравати зайву копійчину - я не "свинорил"
flysoulfly
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Додано: Сер 21 лют, 2024 09:15
lloydbanksua написав:
1 месяц и меньше с хорошими %%
тут таблиця по вільних коштах і %% на залишок
https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/
greenozon
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Додано: Сер 21 лют, 2024 09:19
greenozon
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:33
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇 Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей перебуває на рахунках
Чому, на вашу думку, це відбувається? Що можуть запропонувати банки, щоб повернути клієнтів?
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