Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні знизилася до 7,7% порівняно з 8% у серпні.
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Банки знизили ставки за іпотекою
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Додано: Чет 23 лис, 2023 18:58
Банки знизили ставки за іпотекою
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Банки знизили ставки за іпотекою
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