RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:45

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:але тому ми постійно бачимо під час війни, що уряд вливає десятки й сотні ярдів гривні в банківську систему, а НБУ забирає цю гривню через валютні інтервенції

а баланс хіба виходить "в нуль"?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 29.07.22
Подякував: 897 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але тому ми постійно бачимо під час війни, що уряд вливає десятки й сотні ярдів гривні в банківську систему, а НБУ забирає цю гривню через валютні інтервенції

а баланс хіба виходить "в нуль"?

в 2022 гривня зросла за рахунок емісії, в 2023 ЗВР накопичувався, гривня в обігу зростала. в 2024 було більш менш на рівні, як кажете, баланс в 0. останні два місяці гривня зменшується, як й ЗВР
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:30

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?

"если слышен шелест денег, значит лох идет на нерест"

бажання заробити легкі гроші є у всіх без виключення народів. єдине, що оскільки у світ капіталізму ми потрапили на 70 років пізніше, то з деякими речами стикаємося лише зараз. привіт B2B Jewelry. хоча те що, Наполеон Хілл та Роберт Кійосакі звідти ж - це цікаво.

хоча ті, хто насправді заробляє на цьому постійно винаходять щось нове, так що скандали не вщухають й на Заході
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:05

  Shaman написав:Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?

"если слышен шелест денег, значит лох идет на нерест"

бажання заробити легкі гроші є у всіх без виключення народів. єдине, що оскільки у світ капіталізму ми потрапили на 70 років пізніше, то з деякими речами стикаємося лише зараз. привіт B2B Jewelry. хоча те що, Наполеон Хілл та Роберт Кійосакі звідти ж - це цікаво.

хоча ті, хто насправді заробляє на цьому постійно винаходять щось нове, так що скандали не вщухають й на Заході


На жаль чи ні, лох не мамонт... :)
brrcfyz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:56

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?

Та, наче, чітко написав))
- через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця :wink: Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку") :lol:

Типу/наприклад - поставив 7шт отаких водоматів
https://www.gwater.com.ua/avtomat-g60li ... fgQAvD_BwE
(окупність пишуть від 7 до 20міс) - і горнеш гроші лопатою після окупності :mrgreen:

Правда, в нас вже тих водоматів понатицювано, чуть не в кожнім дворі!(майже на кожні 2-4 багатоповерхівки) 😁

взагалі не тема цієї гілки, але ти такий настирливий

Ти в своєму запитанні відразу відповідаєш, чому тобі буде тяжко в бізнесі. а саме - будь-який бізнес взагалі не є гарантією, що ти стабільно будеш отримувати кошти. є два варіанти - або в тебе виникає гарна нова ідея - й деякий час ти будеш на коні. але коли ідея гарна, то зайвих грошей зараз багато, й конкуренти виникнуть швидко. й ти постійно маєш тримати руку на пульсі, щоб бути або першим, або хоча б не останнім.

оцей бізнес з водою я вперше стикнувся в Харкові, але ще в 2000х. тоді не було ніяких водоматів - їздили машини за розкладом. досі пам'ятаю, що вода була трохи газована. й журнал Бізнес тоді писав, що це унікальна ідея. зараз - вже ні. зараз взагалі важче, багато що вже впроваджено, це в 90х роках було багато можливостей. але хтось з того часу розвинув велику компанію, а хтось так й залишився в контейнері на ринку.

взагалі, я скептик, й якщо тобі вже пропонують бізнес під ключ - то багато ти там не заробиш. клади гроші на депозит й отримуй свої відсотки. або якщо є знайомі, які мають успішний бізнес - надай їм позику.

ще раз - підприємництво, це не рант'є - це постійна складна праця.

моя думка - зараз лише один більш-менш надійний напрямок інвестицій з великою вірогідністю зростання - це земля. але й сюди вже потроху люди підтягуються
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:02

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:моя думка - зараз лише один більш-менш надійний напрямок інвестицій з великою вірогідністю зростання - це земля. але й сюди вже потроху люди підтягуються

Земля у країні яка воює проти сильнішого ворога - надійний напрямок?? Думаєте що пишете?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10270
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:07

  BIGor написав:
  Shaman написав:моя думка - зараз лише один більш-менш надійний напрямок інвестицій з великою вірогідністю зростання - це земля. але й сюди вже потроху люди підтягуються

Земля у країні яка воює проти сильнішого ворога - надійний напрямок?? Думаєте що пишете?

з наявних напрямків. чи вважаєте, що крипта надійніша? ;)

й все одно купують - Західна Україна 2 куо за 1 га, Сумщина - 700 дол за 1 га. чи ви гадаєте й Західну окупують? не дуже вірогідно. а скільки коштує земля на вашій тимчасовій батьківщині зараз?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:28

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  brrcfyz написав:На жаль чи ні, лох не мамонт...
Та поки в світі друкують гроші "з повітря" то мамонт не вимре.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 29.07.22
Подякував: 897 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:40

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Что расскажете насчёт экспорта и вакцин?

ви сформулюйте питання, що вас цікавить - спробую відповісти ;)

ЛАД, я ж не роблю з себе містера Всезнайку. те, що знаю, можу обговорювати - але того, чого не знаю - значно більше ;) вакцини й фармацевтика - складні теми - але на форумі, коли треба виявляється багато спеціалістів :lol:

Под дурачка конаете? :)
Понятно, что вопрос не об эффективности вакцин, это вопрос к специалистам, которыми мы с вами не являемся. Почему их нет?
Что касается экспорта, вопрос понятный - почему мы экспортируем чистое сырьё (зерно), а не ту же свинину.
И что касается производства, вы писали:
зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства
Оказалось "не совсем" так. Хорошо хоть "не утверждали".

з приводу експорту. по-перше, зерно не чиста сировина, щоб його виростити потрібні чималі інвестиції та прикладено чимало зусиль. тому оця фраза в статті - вона просто некоректна. так, вигодовуючи свинок, можна створити ще додану вартість - але це вже інший бізнес.

й головне, про що я вам постійно кажу - щоб експортувати - потрібно мати ринку збуту. якщо по зерну ми маємо природню перевагу перед Європою, то по свинарству - вже ні. треба конкурувати. це можливо, але це не швидкий процес, треба рухатися поступово. й ще - свинина - там складні сертифікаційні вимоги. а зерно на жаль, ми експортуємо навіть зараз більше фуражне - не знаю, що з ним в Єгипті чи Індії роблять...

й головне питання - в якому вигляді? напевне треба заморожувати? а це яка інфраструктура - й на м'ясокомбінатах, й логістика, й в портах, й пароплави - це теж можливо - але це гроші та час. тому спочатку розвивається більш дохідні сегменти, а потім вже більш довгострокові вкладення.

а вакцини - теж ще не розвинена ця галузь ще з часів срср. ви ж вчилися на фізика, а не на ветеринара. це зараз для цих професій посад набагато більше, ніж для фізиків ;)

до речі, наступний приклад якраз підтверджує, що потроху інвестиції в свинарство зростають - чи не потроху...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 16:03

Shamanще не забувайте про дороги і таможні
Якби повноцінні автобани без нас.пунктів та не 2-смуг петляючих між пагорбами чи горами, то з центра держави до кордону мʼясо доїхало б свіжим за 4-5 годин.
А при відсутності таможні ще кілька годин - і воно в найбільших супермаркетах Польщі.
А по факту маємо кілька діб на це.
Те саме і з свіжими овочами, ягодами.
Hotab
 
Повідомлень: 16993
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 19202122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron