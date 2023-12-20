Тема напоследок - А где мои деньги?

До меня дошли слухи, что все большее количество банков, предлагают какую то страховку вкладчикам - суть ее в том, что когда у вкладчика в банке украдут деньги, то страховка ему что то возместит. Что это? Я предлагаю людям рассмотреть варианты, когда пропадают деньги. На мой взгляд наибольшая веротность пропажи денег - с карточного счета, иногда не находят открытого депозита, короче я предлагаю людям поразмыслить и о вариантах кражи и о противостояниях злу. 1 - карточный счет - катрочка должна быть постоянно заблокирована, надо включить возможность покупки в интернете покупки не дороже 1 гривны, заблокировать возможность покупки в торговле... Телефонный номер дожен быть привязан к паспорту, Интернет - банкингом пользуются лишь смелые и особые. Ну и вы -остальные подтягивайтесь - давайте спасать деньги бакланов от разграбления.
Неужели так никому и неинтересно? Вас же постоянно и грабят и обкрадывают и недоплачивают и ваше им молчание наводит их на мысль, что всех вас так можно. Зачем при таком раскладе размещать деньги на депозите под любые проценты, если вы ни деньги свои ни проценты больше не увидите и доказать ничего не сумеете. Опасными остаются карточные счета. Все остальное так себе. Даже заблокированная по всей программе дебитная карта не есть панацея от нечестных сотрудников, но спасение есть.
Банковские карты облегчили жизнь не только рядовым честным пользователям, но и злоумышленникам. Теперь им необязательно годами оттачивать ловкость рук и актерскую игру. Достаточно прикупить мощный компьютер, знать пару хитростей – и ваши деньги уже в чужом кармане. Чтобы не стать жертвой очередной схемы, не спешите платить банковской картой в этих подозрительных ситуациях.
Покупки онлайн для значительной части населения превратились в настоящее хобби. Но прежде, чем выходить на охоту за желанной вещицей и расчехлять карту для оплаты, внимательно присмотритесь к адресной строке сайта. Если она не начинается с https://www..., то не спешите совершать покупку. Возможно, перед вами «поддельный» сайт. HTTPS – это сетевой протокол безопасности, который гарантирует надёжное шифрование ваших данных. И при его отсутствии (например, если адрес онлайн-магазина начинается на http, без буквы «s» в конце) всегда есть вероятность, что информация о вашей банковской карте попадёт в лапы мошенников. Лучше поискать аналогичный товар в более надёжном магазине.
Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмом Не пересылайте реквизиты карты по электронной почте.
Даже, если просьба поступила от друга или вполне реального родственника, будьте осторожны. Дело в том, что существует ряд вирусных программ, которые умеют извлекать нужную информацию (особенно, кредитную) из электронных писем. Так что в экстренных случаях лучше перешлите реквизиты карты старой доброй смс-кой. Только предварительно перезвоните и уточните: а действительно ли это нужно? Когда хотите сделать пожертвование прямо на улице Волонтёрские организации тоже идут в ногу со временем и уже давно принимают не только наличку, но и банковские карты. Всё хорошо, но благородными порывами могут воспользоваться люди не самые честные. Хотите сделать пожертвование? Используйте купюры. И никогда не давайте незнакомцам реквизиты своей платёжной карты. Как бы честно они ни выглядели. Вы не знаете, кто может вас слушать и слышать
Не разглашайте данные своей банковской карты во время телефонного разговора. Во-первых, вы не знаете, кто из окружающих может внимательно слушать вас в этот момент. А во-вторых, мало кто из представителей честного бизнеса будет просить вас назвать номер карты и срок её окончания по телефону. Это уже должно насторожить. Ну а если голос на том конце виртуального провода попросит назвать CVV-код (номер верификации, три цифры на обратной стороне карты), то смело кладите трубку. С мошенниками разговор короткий. Собираетесь приобрести что-то через доску объявлений или другую торговую площадку? Прежде чем переводить деньги, «погуглите» имя-фамилию продавца, его номер телефона и банковского счета. Возможно, вы найдёте их в «чёрных» списках мошенников. Также должно насторожить, если у пользователя нет отзывов по совершенным сделкам. И вообще, остерегайтесь любых оплат наперёд: ebay, avito и им подобные сервисы – это всегда лотерея с элементом русской рулетки. Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FI Простое правило, которое стоит хорошо запомнить: никогда не совершайте покупки онлайн, используя общественный WI-FI. Например, сидя в кафе или аэропорту. Общественные сети всегда имеют низкую степень защиты, так что вы никогда не знаете, кто может видеть ваши данные. Комп в общежитии, университете, библиотеке и даже в офисе – не лучшее решение для покупок в интернете. Всегда можно установить программу, которая будет сохранять пароли без вашего ведома. И что потом мешает кому-то другому расплатиться вашей картой?
И это лишь Азы науки о спасении денег от мошенников и воров. Всего не предусмотришь, но запрограммировать себя на начало паранойи - обьязательно надо. И запомните - вся беда с вами происходит по инициативе именно банковских работников, именно они и служат генераторами потери ваших денег. В данном случае я пишу не на своем ресурсе, тут свои правила и я не имею право все писать о чем знаю, но у меня есть сайт в интернете и я на нем написал более существенную статью. Кто захочем, приходите и читайте, для этого и написано. http://pruxasorik.ucoz.ru/forum/55-189-1