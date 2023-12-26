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Швейцарьский франк 8 серії

Швейцарьский франк 8 серії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:32

Швейцарьский франк 8 серії

Підкажіть, яка зараз ситуація в Україні з обміном готівкових застарілих швейцарских франків 8 серії? Exim раніше міняв з комісією 7%. Сами по собі купюри мають обмінюватися нацбанком Швейцарії по номіналу безстроково.
adnre56
 
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