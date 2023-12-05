Збільшення попиту на валюту та зростання курсу долара до гривні останнім часом були викликані сезонним чинником: збільшенням бюджетних видатків та попитом населення.
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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:59
У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:00
ну тоесть недавний перформанс НБУ с данными о 52.25% бюджета от оборота страны(больше чем во время перестройки!) - не считово.
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