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ТОП-10 моделей нових
бензинових авто у 2024 році

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє «Укравтопром».

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ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

Речь в статье идёт видимо о 2023 годе?)
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:52

  Igorenya написав:Речь в статье идёт видимо о 2023 годе?)

Дякуємо за пильність!

З повагою,
Ірина_
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