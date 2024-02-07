RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
USTrasures

USTrasures
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:24

USTrasures

как купить в украине резиденту за грн?
кто имел опыт?
Олежан
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:21

  Олежан написав:как купить в украине резиденту за грн?
кто имел опыт?


на УБ майже щодня є транзакції по цих бумагах, значить реально,
я б попитав брокерів, із якими працюєте щодо умов
greenozon
 
Повідомлень: 15963
З нами з: 01.06.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:36

Re: USTrasures

Олежан написав:как купить в украине резиденту за грн?
кто имел опыт?
Уже никак, необходимо было очень давно открыть брокерский аккаунт в хорошем Американском брокере. Это тихая гавань….
vadymbanker
 
Повідомлень: 864
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:37

Re: USTrasures

Переименуйте группу)
На "US Treasuries"
А то глаз режет.
vadymbanker
 
Повідомлень: 864
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11245)
07.02.2024 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.