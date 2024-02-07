как купить в украине резиденту за грн?
кто имел опыт?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 лют, 2024 16:24
USTrasures
как купить в украине резиденту за грн?
кто имел опыт?
Додано: Сер 07 лют, 2024 11:21
Додано: Сер 07 лют, 2024 13:36
Re: USTrasures
Уже никак, необходимо было очень давно открыть брокерский аккаунт в хорошем Американском брокере. Это тихая гавань….
Додано: Сер 07 лют, 2024 13:37
Re: USTrasures
Переименуйте группу)
На "US Treasuries"
А то глаз режет.
|