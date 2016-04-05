|
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:56
airmax78 написав:ШІ AirMax
:
1. Драматичне збільшення інвестицій і бізнес-активності у військово-промисловому комплексі.
2. Збільшеня фінансової та військової допомоги з боку країн Заходу.
3. Підвищення рівня життя військових та їхніх родин.
4. Збільшення зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС та США.
5. Поступове повернення українськиї біженців в Україну за двосторонніми программами сприяння поверненню що будуть розроблені Україною та основними реципієнтами біженців з України.
Згоден більш-менш з цим штучним інтелектом.
Щодо інших відповідей від інших штучних інтелектів, що навела модератор Ірина
, то на мою думку, алгоритм їх генерацій явно включає дефекти пошуку істини або правдивих данних. Замість них при генерації відповідей беруться тільки ті данні, які відповідають мабуть основній або головній пропаганді, яка озвучується у тій частині світу, відкілля прийшло запитання. Оскільки в Евразіі основною пропагандою є пропаганда кремля, то відповіді від GPT відповідають зазвичай їй. Іншими словами, відповідь експертного рівня не очікуйте від ШІ. Там рівень спантеличеного любителя.
Я перевіряв кваліфікацію декілька штучних інтелектів в областях та питаннях, де я маю експертні знання. І був повністю розчарований. Дуже багато помилок у відповідях, дуже.
Щодо відповіді ШІ Buratinyo стосовно економіки, то вона складається тільки з таких моментів:
1. Подальше прискорення інфляції.
2. Погіршення загального сальдо зовнішньоекономічної торгівлі.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:25
fler написав:
Якщо війна не закінчиться до 2025 р, то в Україні у 2025 р відчутні зміни можуть бути із такого:
1) збільшення обсягів руйнувань
2) по мобілізації можуть знизити вік, якщо будуть інтенсивніші бої, ніж зараз
3) постачання зброї/грошей від партнерів скоріше збільшиться, ніж зменшиться (тому що в іншому випадку їм доведеться воювати теж)
4) потік біженців за кордон зменшиться через погіршення умов із влаштуванням там (всі "солодкі" місця вже давно зайняті, на шару поселення хіба у спортзалах, орендне житло здорожчало, прийнятні робочі місця зайняті і т.д.).
По мобілізації вік можуть не тільки знизити, а ще й збільшити можливо до 70-75 років.
fler написав:
Кацапія воюватиме до настання однієї з подій:
1) здохне пуйло
2) закінчаться гроші на війну
3) рф зазнає критичних руйнувань (аеродроми, НПЗ, електростанції тощо)
4) рф зазнає дипломатичного тиску від Хазяїна або збоку США чи ЄС
5) партнери не зможуть постачати кацапії зброю чи важливі комплектуючі.
У вас не має підозр, як у жінки, що публічний путін якось не має візуального старіння вже протягом десь 20 років? Це дуже підозріло, бо війна це стрес, що завжди діє негативно на любий організм у любому публічному статусі, не зважаючи на його поведінку або зайняття спортом, наприклад.
Щодо скінчаться гроші.
Гроші вони емітують стільки їм потрібно без особливих проблем. Як вони можуть закінчитись? Як може закінчитись газ, нафта, уран?
Можливо щось пропустив, але аеродроми, НПЗ, електростанції на є об'єктами, удари по яких домовились не здійснювати для подальшого ведення перемовин стосовно встановлення миру?
Дипломатичний тиск на кровавого злочинця завжди не дієвий.
рф завжди користується контрабандой для вирішення питання любого дефіциту. Ембарго не дуже дієві для страни, яка хочу продовжити агресію.
Якщо дозволите, то додам пункт 6) у рф закінчаться люди для війни
Додано: Вів 01 лип, 2025 08:49
buratinyo написав:
Дипломатичний тиск на кровавого злочинця завжди не дієвий.
Приклад Ірану показав, що дієвий. Тиск в дусі "24 години щоб перестати стріляти, або завдаємо ядерного удару по Москві" чи хоча б "ліквідуємо Путіна/Шойгу/..." від Трампа чудово б спрацював.
Додано: Вів 01 лип, 2025 08:53
buratinyo написав:
Ембарго не дуже дієві для страни, яка хочу продовжити агресію.
Просто Данії і Туреччині потрібно подбати про екологію і не пускати танкери без правильної страховки і не треба ніяких ембарго
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:45
buratinyo Я перевіряв кваліфікацію декілька штучних інтелектів в областях та питаннях, де я маю експертні знання. І був повністю розчарований. Дуже багато помилок у відповідях, дуже.
Тоже мне, новость.
AI и пр. - работают по Алгоритмам, которые пишутся Людьми.
Соответственно, повторяют алгоритмы действий - простого человека!
Что в работе с поисковиками, что в анализе статистики, что в прогнозировании тех или иных событий!
Естественно, в реальной жизни - нужно самому отфильтровывать события и анализировать, так как, зачастую - с точки зрения простого человека, события НЕлогичны, но с точки зрения "причинно-следственных связей" - всё абсолютно логично!
Что ожидает Украину? Так всё давно известно было.
В 2009 году уже всё было ясно и понятно, как в вопросах будущего направления развития всей мировой экономики, так и вот Украины, которая уже тогда набрала миллиарды под "вступление в ЕС и гипотетически, в НАТО".
Дальше, не цiкаво.
Не та тема, чтобы обсуждать. Всё по плану...
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:53
Дополню по Интеллекту.
Когда биткоин растёт, AI советует покупать!
Когда биткоин падает, советует продавать!
Просто - гениально, даже смешно!
Аналогично - люди.
Когда золото превысило 4000 за унцию -толпа "простых людей" ринулась его покупать!
Фотки на zerohedge были, даже очереди за физическим выстраивались!
Обратите внимание, что несмотря на заявления Трампа о том, что надо ставку снижать, ещё в начале его срока... несмотря на статистику по экономике, вот народ не мчался закупать по 2700!
А как уже вышли на 4000, так вот очереди образовались!
Вот так всё работает! Люди.. просто действуют так, как им говорят СМИ!
"Золото достигло исторического максимума!"
Ну всё, надо и себе купить!
Так вот, моё мнение, что с помощью AI - удобно программировать людей!
Идеальный инструмент для создания "стада овец" - биороботов.
Политикам уже не верим, историкам не верим а тут вот, ЧатГПТ! Самый Умный!
Додано: Чет 29 січ, 2026 09:53
цікаве питання з соцмереж:
"а яка в нас стратегія?
Кажуть, що днями ворог має нанести ще більш нищівний удар по енергетиці. В тому числі орешком. Ймовірно, ми з вами поринемо в ще глибшу темряву, холод і хаос. Якщо зараз світло дають по 3-4 години на добу вночі (в мене так), то що буде, коли світла не буде по 40-80 годин (як в окремих районах), але тепер по всій столиці і інших містах?
Заради чого люди мають це терпіти?
Не розумію. Справді не розумію.
Ми маємо терпіти, щоби перемогти? Чи ми маємо це пережити, поки ви домовляєтесь про мир? Чи взагалі немає стратегії? А люди мають просто виживати день за днем, сподіваючись, що якось само вирішиться?
ЯКА СТРА-ТЕ-ГІЯ?
Стратегія 1: Терпимо і тримаємось до перемоги
Добре. Тоді дайте публічні відповіді:
- Що станом на 2026 рік вважається перемогою?
- Коли плануєте захистити енергетику? Які конкретні терміни?
- Хто конкретно відповідає за те, що захисних систем досі немає?
- Що буде з корупціонерами, які розпилили бюджет на оборону станцій і зараз засмагають на пляжах?
Якщо стратегія така, скажіть прямо. Дайте людям розуміння, до чого ще треба бути готовими?
Стратегія 2: Виживаємо, поки йдуть переговори про мир
Якщо так, то не мовчіть:
- Так, ми рухаємось в напрямку миру. Процес йде.
- Ми розуміємо, що всім важко. Ось що ми робимо для вас прямо зараз: раз-два-три.
- Ми крокуємо до миру, щоби військові могли повернуться додому, і ми почнемо відбудову країни.
Люди ж не ідіоти. Можна пережити холод в хаті, якщо знаєш, що це не безглуздо. Що десь там, за столами переговорів, хтось працює над тим, щоби страждання всієї країни закінчилися.
Стратегія 3: Готуємось до довгої війни
На той випадок, якщо не домовились про мир.
Стратегія 4: Стратегії немає. Ми самі не знаємо, що робити
Щось мені підказує, що цей варіант і є основним. Але, ну як можна так провалювати комунікацію з народом? Вечірні відосікі зі звітами це добре. Але маршрут який?
Я впевнений, що багато людей підтримають і допоможуть, якщо знатимуть напрямок, куди ми всі рухаємось.
Не треба красивих слів. Від них вже всі давно втомились. Треба правда.
Андрій Жельветро.
