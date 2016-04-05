Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році

"а яка в нас стратегія?

Кажуть, що днями ворог має нанести ще більш нищівний удар по енергетиці. В тому числі орешком. Ймовірно, ми з вами поринемо в ще глибшу темряву, холод і хаос. Якщо зараз світло дають по 3-4 години на добу вночі (в мене так), то що буде, коли світла не буде по 40-80 годин (як в окремих районах), але тепер по всій столиці і інших містах?

Заради чого люди мають це терпіти?

Не розумію. Справді не розумію.

Ми маємо терпіти, щоби перемогти? Чи ми маємо це пережити, поки ви домовляєтесь про мир? Чи взагалі немає стратегії? А люди мають просто виживати день за днем, сподіваючись, що якось само вирішиться?

ЯКА СТРА-ТЕ-ГІЯ?

Стратегія 1: Терпимо і тримаємось до перемоги

Добре. Тоді дайте публічні відповіді:

- Що станом на 2026 рік вважається перемогою?

- Коли плануєте захистити енергетику? Які конкретні терміни?

- Хто конкретно відповідає за те, що захисних систем досі немає?

- Що буде з корупціонерами, які розпилили бюджет на оборону станцій і зараз засмагають на пляжах?

Якщо стратегія така, скажіть прямо. Дайте людям розуміння, до чого ще треба бути готовими?

Стратегія 2: Виживаємо, поки йдуть переговори про мир

Якщо так, то не мовчіть:

- Так, ми рухаємось в напрямку миру. Процес йде.

- Ми розуміємо, що всім важко. Ось що ми робимо для вас прямо зараз: раз-два-три.

- Ми крокуємо до миру, щоби військові могли повернуться додому, і ми почнемо відбудову країни.

Люди ж не ідіоти. Можна пережити холод в хаті, якщо знаєш, що це не безглуздо. Що десь там, за столами переговорів, хтось працює над тим, щоби страждання всієї країни закінчилися.

Стратегія 3: Готуємось до довгої війни

На той випадок, якщо не домовились про мир.

Стратегія 4: Стратегії немає. Ми самі не знаємо, що робити

Щось мені підказує, що цей варіант і є основним. Але, ну як можна так провалювати комунікацію з народом? Вечірні відосікі зі звітами це добре. Але маршрут який?

Я впевнений, що багато людей підтримають і допоможуть, якщо знатимуть напрямок, куди ми всі рухаємось.

Не треба красивих слів. Від них вже всі давно втомились. Треба правда.

Андрій Жельветро.