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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:33
Снятие денег за границей
Подскажите, есть ли украинские банки, у которых снятие денег за границей без комиссии или с минимальной комиссией? Везде где смотрел, 2%. Меньше нету?
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:12
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:26
bems654556 в Сенсі треба дуже акуратно знімати, можлива подвійна конвертація гривня-долар-євро
Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:20
Re: Снятие денег за границей
Але ж можуть бути ще додатково комісія банку-банкомата?
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:02
Тоже интересует этот вопрос.
А конкретнее - периодическое снятие местной валюты с валютной карты украинского банка с наименьшими потерями. С валютной - чтобы не было двойной конвертации.
Приват - комис за снятие за рубежом 2%.
Сенс - формально комиса нет, но фактически есть комис 1.2%-1.3% с такой формулировкой:
З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС збільшується банком на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа (крім країн Європейського Союзу), Близький Схід, Середній Схід і Африка) та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА.
То есть Сенс берёт 1.2%-1.3% для перестраховки и не возвращает их. То есть просто за воздух.
Какие есть долларовые карты в украинских банках, с которых за рубежом снятие местной валюты будет без комиса (явного или скрытого) ?
Списание в любом случае будет по курсу МПС, верно ?
Для определённости - интересует Израиль, а потому вопрос именно про долларовые карты
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