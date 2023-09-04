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68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 бер, 2024 09:18
Пропонуємо до обговорення:
Фінансову підтримку на загальну суму у 700 тис. євро надали 68 інтернет-провайдерам, аби відновити звʼязок на деокупаваних територіях.
Дивися повний текст 68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях: яку суму отримали
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Додано: Нед 03 бер, 2024 09:18
Без списку цих провайдерів не цікаво
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