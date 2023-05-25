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Вакансія Перекладач з англійської
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 12:40

Вакансія Перекладач з англійської

Ваші завдання включатимуть:
👉Вести листування з клієнтами
👉Работати відповідно до інструкцій на зручній платформі
👉Написання листів і створення розсилок, сортування фанів за папками

Вимоги до претендента:
📌Від 18 років
📌Англійська мова на початковому рівні
📌Робота на ПК/ноутбуці
📌Готовність працювати 8 годин на день

Ми пропонуємо наступні переваги:
◾Віддалена робота з дому
◾Зручний графік роботи: 2 або 3 зміни:
2 зміни по 12 годин (з 8 до 20 і з 20 до 8)
3 зміни по 8 годин (з 8 до 16, з 16 до 24 і з 0 до 8)
◾Готові взяти студента/переселенця
◾Безкоштовне навчання
◾Можливість кар'єрного зростання всередині компанії
◾Система доплат для новачків

Оплата:
💲В середньому наші працівники отримують від 400$ до 1100$, але ви завжди можете зробити ваш дохід вищим, ми не будемо вас у цьому обмежувати
💲Виплати 2 рази на місяць
💲Бонуси, можлива ставка+% у перший місяць

Немає досвіду? Ми всьому навчимо!
Пиши✍🏻 https://t.me/Manager_HR_Olga
Olga HR
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.03.24
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