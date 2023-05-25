Вакансія Перекладач з англійської

👉Вести листування з клієнтами
👉Работати відповідно до інструкцій на зручній платформі
👉Написання листів і створення розсилок, сортування фанів за папками
Вимоги до претендента:
📌Від 18 років
📌Англійська мова на початковому рівні
📌Робота на ПК/ноутбуці
📌Готовність працювати 8 годин на день
Ми пропонуємо наступні переваги:
◾Віддалена робота з дому
◾Зручний графік роботи: 2 або 3 зміни:
2 зміни по 12 годин (з 8 до 20 і з 20 до
3 зміни по 8 годин (з 8 до 16, з 16 до 24 і з 0 до
◾Готові взяти студента/переселенця
◾Безкоштовне навчання
◾Можливість кар'єрного зростання всередині компанії
◾Система доплат для новачків
Оплата:
💲В середньому наші працівники отримують від 400$ до 1100$, але ви завжди можете зробити ваш дохід вищим, ми не будемо вас у цьому обмежувати
💲Виплати 2 рази на місяць
💲Бонуси, можлива ставка+% у перший місяць
Немає досвіду? Ми всьому навчимо!
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