|
|
|
ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 бер, 2024 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Правильно обраний час для подорожі може зекономити гроші мандрівникам навіть на поїздках до найпопулярніших серед туристів міст. Загальновідомим фактом є те, що їхати в Барселону чи Париж в пік сезону, влітку або на Різдво — дороговартісне задоволення. Однак є деякі «сезонні хитрощі» для відвідування цих та більш незвичайних місць земної кулі.
Дивися повний текст ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99810
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 16 бер, 2024 21:32
Для кого ця стаття?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9741
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 бер, 2024 21:40
Investor_K написав:
Для кого ця стаття?
Ну для 77-річних (по легенді)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11352
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 2192 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|