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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 117118119120>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:45

напиши модель загуглим сколько ему надо
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:46

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:ще варіант бюджетного ефективного електрохарчування ноутбука та інших низьковольтних пристроїв при блекаутах
https://fi202x.blogspot.com/2024/12/usb-pd-2.html
А нахєра там поролон?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:53

  Wirująświatła написав:

бюджетный - купить планшет surface 3 не про

https://itc.ua/articles/obzor-plansheta ... surface-3/

с питанием 5в 5А и пассивным охлаждением. питать его обычным павербанком. или вообще не питать там своего заряда хватает на 5-6 часов. можно довесить монитор на 12в через mini DisplayPort который питать отдельно, например автомобильным аккумом. я такой монитор питал адаптером на 1А

жирный, купить станцию с PD. на моей станции есть еще выход 12 в. туда же встроены вентиляторы, заряжается она за 1 час в отличии от тех гелевых банок, и ресурс 1000. а гелевые банки через 50 циклов сдохнут.

А якщо тобі дають корпоративне обладнання, і тільки з нього мусиш працювати. Не розглядав такий варіант?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:56

  Faceless написав:
flyman написав:ще варіант бюджетного ефективного електрохарчування ноутбука та інших низьковольтних пристроїв при блекаутах
https://fi202x.blogspot.com/2024/12/usb-pd-2.html
А нахєра там поролон?

Зверху класти робочу безпровідну клаву, бо кілька кнопок не реагують.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:58

  flyman написав:А якщо тобі дають корпоративне обладнання, і тільки з нього мусиш працювати. Не розглядав такий варіант?
это где такой концлагерь? на всех работах где я работал выдавали какой то ноут, но если предлагали фуфло я отказывался и пользовался своим. На последнем месте выдали НР весом 3кг и автономностью 1,5ч. У меня на тот момент был ноут весом 0,9кг и автономностью 3 часа. Написал служебку что для командировок их НР ни разу не подходит, и мне разрешили пользоваться своим.
  flyman написав:Зверху класти робочу безпровідну клаву, бо кілька кнопок не реагують.
так купи на разборке рабочую клаву. она меняется без разборки ноута, с помощью ножа и пинцета. Цена вопроса 200-300 грн
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:02

Wirująświatła

Цена вопроса 200-300 грн

Дорого. Треба в 1$ вкластись. А поролон з старого дивану відірвати, на ньому і так буде ок.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:03

  Wirująświatła написав:напиши модель загуглим сколько ему надо

адаптер DELL 130W
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:05

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:А якщо тобі дають корпоративне обладнання, і тільки з нього мусиш працювати. Не розглядав такий варіант?
это где такой концлагерь? на всех работах где я работал выдавали какой то ноут, но если предлагали фуфло я отказывался и пользовался своим. На последнем месте выдали НР весом 3кг и автономностью 1,5ч. У меня на тот момент был ноут весом 0,9кг и автономностью 3 часа. Написал служебку что для командировок их НР ни разу не подходит, и мне разрешили пользоваться своим.
  flyman написав:Зверху класти робочу безпровідну клаву, бо кілька кнопок не реагують.
так купи на разборке рабочую клаву. она меняется без разборки ноута, с помощью ножа и пинцета. Цена вопроса 200-300 грн

та ж ми знаєм, що "роль кібербезпеки трохи перебільшена"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:05

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:напиши модель загуглим сколько ему надо

адаптер DELL 130W

напряжение 19в? дели 130/19 и получишь 6А про которые я тебе говорил
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:10

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:напиши модель загуглим сколько ему надо

адаптер DELL 130W

напряжение 19в? дели 130/19 и получишь 6А про которые я тебе говорил
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
Faceless
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