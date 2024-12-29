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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:47

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:я хз сколько, замеряй у тебя ж есть чем. и в пике нагрузи чем то тяжёлым.

В чому зміст. Мова іде про заміну UPS на USB PD з метою покращення ефективності використання ноутбуком автономного джерела живлення.

единственное что ты обошел преобразование 12=>220 но взамен получил гемор с платой которая неизвестно как работает. Она потянет нагрузку 2-3-4А? у меня есть платы зарядных для 18650 так те что 3-4А уже с радиаторами идут и всё равно я их дополнительно охлаждаю (летом). Греются как утюги при том что преобразование там с 5в до 4,2в. 0,8в и это уже на токах от 3А проблема, карманный вентилятор не мог охладить, пришлось крутить напольный. А твоя плата не только будет заряжать акб тот что в ноуте, но и питать сам ноут. Поэтому мне интересно как она будет работать на нагрузке и будет ли греться.

Нотбук по USB PD не може "домовитися" про вищу потужність, тому і пише "повільна зарядка"!
З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і гріється до рівня 30..50^C (палець можна тримати і не відчувати що тепло, але не пече)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:10

  flyman написав:З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і
так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы.
  flyman написав:гріється до рівня 30..50^C
летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:19

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:З якого дива очікувати 4А, якщо підзарядка іде на 0.5A..1А+ і
так определись, ты сгенерировал устройство для резервной подзарядки ноута? часа за 2,5- 3 оно тебе ноут зарядит хз на сколько хватит емкостей тех гелевых банок (кстати замерь с 0 до скольки % на выключенном ноуте) .. А если ты им хочешь питать полностью севший ноут, тогда вопрос хватит ли токов и какая будет температура той платы.
  flyman написав:гріється до рівня 30..50^C
летом +10 добавляй. Но на малых токах греться не должно. Где то от 3А начинает.

Можна поставити на тепловідвід (напр. примонтувати до якої зялізячки)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:21

flyman
Захист від переполюсовки - Так
Цей пристрій - потужний перетворювач з великими діапазонами вхідної ( 40А) та вихідної (22а) напруги та струму, потужністю 1800 Вт. Він приймає вхідну напругу від 10 В і забезпечує вихідну напругу до 90 В.
Цей пристрій також має можливість регулювання як за струмом, так і за напругою, і забезпечений захистом від короткого замикання.
Специфікація:
Властивості модуля: неізольований підвищувальний модуль (BOOST)
Вхідна напруга: DC 10V ~ 60 V (вхідна напруга 10 ~ 30 V, максимальний струм 40A; вхідна напруга 31 ~ 60 V, максимальний струм 35 A)
Ток покоя: 15 мА
Вихідна напруга: 12 ~ 90 В, плавно регульоване
Вихідний струм: 40A Мак ( короткостроково)
Діапазон постійного струму: 0,8 ~ 40 А (± 0,3 А)
Захист від переполюсування входу: Так (150A MOS)
Захист від короткого замикання: так (вхід 60A запобіжник)
Захист від низького заряду батареї: Так (8-50 В регульований) тип самовідновлення
Робоча температура: -40 ~ + 85? (температура довкілля, якщо занадто висока, будь ласка, збільште тепловиділення)
Робоча частота: 150 кГц. Розмір модуля: 130 х 52 х 85 мм

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/preo ... WHfy0.html


Этого точно должно хватить 40а пусть реальных там 6-8а. Китайцы любят припиздеть.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:50

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:flyman
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/preobrazovatel-napryazheniya-40a-1800w-IDWHfy0.html

Этого точно должно хватить 40а пусть реальных там 6-8а. Китайцы любят припиздеть.

Нема потреби в такому поки що.

Wirująświatła, чи хто може підкажете на аліекспрес насос щоб з баклажки качати в душ:
2:41


Як варіант, можна використати "опирскувач від жуків"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:55

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Wirująświatła написав:flyman
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/preobrazovatel-napryazheniya-40a-1800w-IDWHfy0.html

Этого точно должно хватить 40а пусть реальных там 6-8а. Китайцы любят припиздеть.

Нема потреби в такому поки що.

Wirująświatła, чи хто може підкажете на аліекспрес насос щоб з баклажки качати в душ:
2:41
Пошукайте серед причандалля для акваріума. На невеликий бак для душу і без необхідності швидкого наповнення буде думаю саме те
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:00

Faceless не были вы туристом, душ называется топтун

есть и на аккумуляторе

макаки довольны
Wirująświatła
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  #<1 ... 118119120121
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