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А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются?
На правду не ображаються))
Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло)) Виключно теоретичні розсосолювання.. відповідь трололо вітається.. Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются?
На правду не ображаються))
Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло)) Виключно теоретичні розсосолювання.. відповідь трололо вітається.. Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
Вибачаюсь, ви змонтували собі сес чі міркуєте? Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
Vadim_ написав:Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
А чому відразу 10 000 баксів? Може спробуєте спочатку за 2000-3000 ? Електрика від цього гіршою не стане
Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с) Пересидіти по декілька годин на генераторі мене влаштовує, улітку холодильник у зимку гкотел але окупність СЕС при теперешній ціні на обладнання - це не знаю чі окупиться , мабуть при єлектричьке и то как с ней в декабре..
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 05 січ, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет?
Попробуйте изучить вопрос сами или с помощью того человека,кому доверяете. У меня есть такой человек. Он мне объяснил просто-"deya это как тойота". А гарантий вообще нет, даже того что мы завтра проснемся. Если вас интересует мое мнение- у deya больше шансов дожить до конца войны чем у нас с вами. Еще dayness можно. Только это все пустое. Не нужно оно вам, не тратьте деньги. ЛБЗ близко, а тикать с инвертором 30 кг и батареей 60кг довольно геморно.
Обмелчав форум , ранніше deye обговорювали там хоч від $2000 старутував цінник за комплект 6кАт інвертор + 5квт/ год акб, а вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ? Пля я думав тут сидять фінансово успішні люди які вирішутью між сес на 30 чи 50 кВт з вітряками на щоглах 50 метрів в довгосрок , а тут … От це наприклад https://youtu.be/rSHlF62hur4?si=H5DrhFBaUjcxPffP вартує обговорення панельок на 45 кВт 4 вітряка і таке інше …